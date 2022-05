Malgré les « outils » d'investigation dont nous disposons, les analyses mettant l'accent sur la « fabrique » des littératures africaines en français sont encore trop rares.

Ce manque – disons – d’ardeur à situer rigoureusement les textes dans le champ dont ils relèvent et à les appréhender à partir du « régime d’identification de l’art » dont ils ressortent (pour user des catégories proposées par Jacques Rancière) est symptomatique d’un embarras politique envers un ensemble de productions « retentissant » au sein du champ littéraire français davantage comme un facteur de « diversification » que comme l’expression d’un espace culturel et humain spécifique et autonome.

Dans cette perspective, les collègues et ami(e)s d’Afrique et du « Nord » qui ont participé à ce livre ont eu à cœur de formuler de stimulantes hypothèses de travail: qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Introduction

- Jean-Michel DEVÉSA, La Littérature africaine n'est-elle qu'une littérature d’écrivains déjà « traduits » ?

- Guy LENOIR, La Fabrique de la fabrique des littératures africaines

- Nirina RALANTOARITSIMBA, Grande Afrique [poème]

I - Balises, repères et perspectives

- Céline GAHUNGU, Un Théâtre « interafricain » à la radio, les pièces radiophoniques du Concours théâtral interafricain au prisme de l’édition

- Kathleen GYSSELS, « Récrivain » : Yambo Ouologuem face à l’éros mystique schwarz-bartien et l’entaille de la lettre K (Koran, Kaddish)

- Boubacar Boris DIOP, Le Nouveau Paysage littéraire sénégalais : de la francophonie à la wolophonie

II - Entre édition et impression ?

- Sylvain MBONDOBARI, L’Éditeur comme producteur de littérature : les écrivains-éditeurs dans le champ littéraire gabonais

- Kangni ALEM, La Collection « Filbleu » des éditions Continents : les enjeux d’une expérience éditoriale au Togo

- Sami TCHAK, Édition avec ou sans éditeur ? Les maisons du tout-venant

III - De nouveaux défis à relever ?

- Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Les Nouveaux Défis des éditions africaines

- Ferdulis Odome ANGONE, Le Cas pratique de Femmes noires francophones

- Flora Agnès NDA ZOA MEILTZ, Les Classiques littéraires « africains » : et si on les rééditait en Afrique ?

IV - Écrire et éditer en Algérie

- Christiane CHAULET ACHOUR, L’Édition du littéraire en Algérie : d’un monopole d’État à une diversification éditoriale. Et la littérature ?

- Tristan LEPERLIER, La Fabrique transnationale de la littérature : édition et écrivains algériens par-delà les frontières

- Rebecca GRENOUILLEAU-LOESCHER, Enjeux d’édition d’une rive à l’autre Au commencement était la mer de Maïssa Bey