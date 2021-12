Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre spécialistes du théâtre, musicologues et historiens de l’art. Il jette un éclairage inédit et pluridisciplinaire sur Michel-Jean Sedaine (1719-1797), acteur essentiel du renouvellement dramatique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les lieux du dialogue sont multiples dans le théâtre de Sedaine. Son oeuvre met en résonance les genres, les textes, les arts, les pays (notamment l’Espagne et l’Italie), les registres, le haut et le bas, l’héroïque et le burlesque, le sublime et le grotesque, le lyrique et le prosaïque, le texte et la musique, les vivants et les morts (parmi lesquels Diderot, Beaumarchais, Pixerécourt, Shakespeare ou Molière). Il manifeste un goût singulier pour l’expérimentation, un sens aigu des situations, une forme d’empathie ou de génie dans l’art de la collaboration avec les compositeurs (notamment Monsigny et Grétry), qui font de lui l’un des principaux artisans de l’opéra-comique au siècle des Lumières. Son théâtre, s’il est parfaitement en prise avec la sensibilité de son époque et dans l’air du temps, rayonne par-delà les frontières et par-delà les siècles, et ouvre toutes grandes les portes du romantisme.

Cet ouvrage est disponible sur le site des SUP (par téléchargement) :

https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/litteratures-francaises-comparee-et-langue/e-theatrum-mundi/une-oeuvre-en-dialogue