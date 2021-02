Jacopo Bodini, Mauro Carbone, Graziano Lingua, Gemma Serrano (dir.)

L'avenir des écrans

Mimésis éditions

ISBN : 9788869762406

246 p.

20,00 €

PRÉSENTATION

D’une manière encore plus manifeste et controversée suite à la pandémie de Covid-19, les écrans sont des protago­nistes indiscutables de notre époque. Ce volume s’interroge sur leur avenir à travers une exploration collective et transdisciplinaire qui réunit les contri­butions de spécialistes internationaux en esthétique, philosophie de la tech­nologie, philosophie de la politique, études des médias, culture visuelle, sciences cognitives et théologie. Leur réflexion se développe autour de trois problématiques principales : le prolongement réciproque du corps dans les écrans et des écrans dans le corps ; les transformations percep­tives et affectives produites par leur présence croissante, ainsi que leurs conséquences sur nos comporte­ments, nos imaginaires symboliques et nos croyances collectives ; l’idéologie soutenant le désir d’immédiateté et de désintermédiation qui s’exprime aussi bien au niveau social que politique.

Jacopo Bodini est docteur en Philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et membre du comité de pilotage du groupe de recherche Vivre par(mi) les écrans. Ses recherches explorent de manière transdisciplinaire les relations contemporaines entre les écrans, le désir et les affects. Il est également musicien et compositeur de musiques originales pour des installations artistiques, vidéo-art et théâtre.

Mauro Carbone, spécialiste d’esthétique, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, est professeur de Philosophie à l’Université Jean Moulin Lyon 3, où il dirige le Parcours de Master « Esthétique et cultures visuelles » ainsi que le groupe permanent de recherche Vivre par(mi) les écrans. Parmi ses ouvrages les plus récents, Philosophie-écrans : du cinéma à la révolution numérique (2016) et Merleau-Ponty’s Poetic of the World (2020) avec G. Johnson et E. de Saint Aubert.

Graziano Lingua est professeur de Philosophie à l’Université de Turin et codirecteur du Département Humanisme numérique du Collège des Bernardins de Paris. Après avoir concentré ses recherches sur la philosophie russe du XXe siècle (S.N. Bulgakov, P.A. Florenskij), il les a focalisées sur la philosophie des images et des symboles d’une part et sur le rapport entre religion et sphère publique d’autre part.

Gemma Serrano est professeur de Théologie et co-directeur du département Humanisme numérique du Collège des Bernardins de Paris. Ses recherches interrogent de manière innovante les ressources théorico-pratiques du théologique, du religieux, du rituel pour saisir la profondeur de la révolution, de la « conversion numérique ».