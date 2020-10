L'identité. Dictionnaire encyclopédique

Virginie Courtier, Antonine Nicoglou, Gaëlle Pontarotti,

Sarah Troubé, François Villa, Jonathan Weitzman

Édition publiée sous la direction de Jean Birnbaum

Collection Folio essais (n° 666), Gallimard

Parution : 08-10-2020

848 p. — ISBN : 9782072834134

À un moment où les revendications identitaires sont légion, il faut revenir en amont d’une tendance qui galvaude un concept philosophique pour le mobiliser sur le seul terrain idéologique et politique.

Qui suis-je ? Aucune discipline scientifique n’oserait à elle seule penser, affronter et circonscrire cette vieille question métaphysique… et enfantine. En mettant en œuvre une interdisciplinarité effective, les auteurs ont pour ambition d’éclairer l’énigme de l’identité personnelle, mais pas seulement. En effet, l’identité est à la fois le caractère de ce qui est même et de ce qui est unique, qu’importe l’objet.

Pensée comme individuelle, elle serait tour à tour personnelle, psychologique, génétique ou narrative ; pensée comme collective, elle serait sociale, ethnique, familiale, genrée, linguistique ou encore nationale. À travers les différents regards exposés ici, le lecteur tracera son propre chemin dans les méandres de cette notion.



Le comité scientifique, composé d’Alain Berthoz, Virginie Courtier, Vincent Descombes, Jean Gayon, Béatrice Godart-Wendling, Marc Hersant, Cyril Lemieux, Antonine Nicoglou, Alexandre Peluffo, Gaëlle Pontarotti, Sarah Troubé, François Villa et Jonathan Weitzman, a encadré le travail de 120 contributeurs.

