J’accuse … donc j’écris!

Aussi vieille que l'histoire elle-même, l'activité d'écriture s'est accrue et développée de manière considérable grâce à l'imprimerie. Si cette transformation a affecté principalement la capacité de reproductibilité et la sphère artistique, ses effets sur la fonction critique ne sont pas moins importants : le mot, une fois sorti de la presse, ne tarde pas à se révéler comme l'une des formes les plus pratiquées de résistance ou d'opposition au pouvoir, politique ou autre.

Le n. 5/2022 de «Suite française» nous invite à réfléchir à ce type de discours particulier. Avec la recommandation habituelle de s'en tenir à la sphère francophone, nous attendons des propositions de contributions qui interrogent des cas de publications courtes (pamphlets, brochures, affiches, appels, mais aussi feuilles de papier sorties d'une presse clandestine) ou de publications périodiques (tant sur un passage particulier de l'histoire d'une revue ou d'un journal que sur son histoire globale). Dans un cas comme dans l'autre, il s'agira d'identifier des textes porteurs d'un message critique ou polémique, contestataire ou de résistance, dans un laps de temps qui embrasse l'ensemble de la modernité : des premiers ouvrages imprimés jusqu'aux années 1980.

Modalité de présentation:

Les propositions, qui ne doivent pas dépasser les 2.000 signes, accompagnées d’un titre provisoire et d’une très brève note biographique, seront envoyées à redazione@suitefrancaise.it avant le 31 décembre 2021. Les résultats de la sélection seront communiqués avant le 31 janvier 2022.

Les contributions définitives, de longueur comprise entre les 20.000 et les 50.000 signes, notes et espaces compris, avec un abstract et cinq mots-clé en anglais, seront rédigées conformément aux normes éditoriales de la revue. Elles doivent parvenir dans le 31 mai 2022 pour être soumises à la procédure de révision de double lecture anonyme. La sortie du numéro est prévue en automne: Suite française 5/2022.