L’équipe d’expression communication de l’IUT d’Orsay, département chimie, cherche un enseignant en lettres ou histoire pour effectuer des vacations en première année de BUT Chimie

Horaires : lundi 8h-10h30.

Volume horaire annuel : 82 h.

Contenus : réalisation d’un éloge sur des sujets au choix, apprentissage du résumé (écrit) et du débat (oral) à partir de deux dossiers thématiques ( « espace et inégalités » et « sociétés de surveillance »), initiation à la rédaction cv et lettre de motivation.

Supports de cours fournis sous forme de livret.

Groupes de 12 étudiants environ.

Rémunération : 41, 41 euros brut par heure.