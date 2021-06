Le Département Mesures Physiques de l'IUT DE CRÉTEIL-VITRY,

au sein de l'Université Paris-Est Créteil

cherche un vacataire pour des TD et TP en Lettres

en Licence Professionnelle Métrologie – Qualité et en Licence Professionnelle Énergie des Bâtiments

Profil recherché :

Professeur de français en BTS, de lycée ou de collège en activité.

Étudiants en Lettres, 3ème cycle de l’enseignement supérieur, moins de 28 ans.

Volume horaire :

LP Energie : 24h d’expression et 18h de Veille documentaire

LP Métrologie : 24h d’expression

Contenu de l'enseignement :

L’objectif de ce semestre de cours consiste à entraîner les étudiants à des écrits professionnels.

Courrier : lettres, mails...

À partir d’un exercice de conduite de réunion (orale), on peut les initier au compte rendu, au rapport, et les sensibiliser à la qualité de la structuration et de la formulation de leurs écrits.

Correction de la langue, exercices de formulation et d’orthographe...

NB : l’enseignant sera libre de construire sa séquence de TD en vue des objectifs à atteindre, mais pourra aussi utiliser les supports de cours proposés par le permanent qui a assuré ces enseignements les années précédentes.

Dossier :

Envoyer CV et lettre de motivation en pdf à : aymeric.le-delliou@u-pec.fr dès que possible et au plus tard le 15 juillet.

Date limite : 15 juillet 2021.