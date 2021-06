IUT d'Angers : offre de vacations en expression communication (45 heures environ)

sept-déc. 2021 - 3h/semaine

L'IUT d'Angers recrute un.e vacataire en expression et communication pour enseigner de septembre à décembre 2021, à raison de 3h/semaine. Niveau DUT1, département Génie Électrique et Informatique Industrielle. Programme : lisibilité des écrits professionnels et académiques (lettre motivation, rapport...), prise de parole en public (verbal, paraverbal, non verbal, supports de communication), ouverture culturelle avec travail sur la presse et le cinéma (rédaction de critiques).

Profil recherché : enseignant.e certifié.e ou agrégé.e en Lettres, docteur.e ou doctorant.e.

Conditions pour travailler à l'IUT :

https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/intervenants-exterieurs.html.

Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à : p.raffy@univ-angers.fr