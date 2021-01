Italique: Poésie italienne de la Renaissance, volume XXIII (2020)

Sous la direction scientifique de Massimo DANZI, Chiara LASTRAIOLI

Publié par la Fondation Barbier-Mueller

Droz, 2021

416 p.

978-2-600-06235-0

SOMMAIRE

M. Danzi - J. Balsamo, « In memoriam Monique Barbier-Mueller » – La poesia dialettale del Rinascimento nell’Italia del Nord, a cura di Luca D’Onghia e Massimo Danzi – L. D’Onghia - Massimo Danzi, « Introduzione » ; M. Navone, « Genova 1575-1612. La poesia dialettale ligure nelle Rime diverse in lengua zeneise » ; M. Romanato, « Sulle Farse astigiane di Giovan Giorgio Alione (1521) » ; E. Spezzini, « Significato storico e lettura dei Rabisch di Giovanni Paolo Lomazzo » ; L. D’Onghia, « Facchini in Parnaso. Noterelle sui testi ‘‘alla bergamasca’’ tra Quattro e Cinquecento » ; M. Danzi - R. Vittori, « Tra Bergamo e Brescia. La misura trilingue del bergamasco Giovanni Bressani » ; A. Comboni, « Appunti su una fortunata raccolta di rime in pavano » ; I. Paccagnella, « Magagnò ovvero la metamorfosi del pavano » ; M. Esposto, « Tra satira e realismo: per un’edizione commentata dell’Alfabeto dei villani pavano » ; M. Comerio, « Le rime dialettali di ser Bartolomeo Cavassico » ; J. Galavotti, « Per un ritratto plausibile di Maffio Venier » ; F. Baricci, « Le sonettesse ‘‘di varii linguaggi’’ di Giulio Cesare Croce » – VARIA – B. Tanzi Imbri, « Cenni sulla tradizione enoica nella poesia di Gabriello Chiabrera » ; V. Di Iasio, « La diligenza della memoria: note a margine di alcune correzioni tassiane (Chigiano L. VIII. 302) »

