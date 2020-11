La revue FRANKOFONI, fondée en 1989, est une revue francophone qui vise à informer un large public, universitaire, chercheurs et étudiants de tous niveaux, amateurs et professionnels des lettres, des recherches conduites dans les domaines des littératures turque et française, la littérature comparée, la linguistique et la traductologie réalisées dans les universités et les milieux intellectuels. Elle parait désormais deux fois par an, elle est citée dans l’index de MLA (Modern Language Association of America); y collaborent des chercheurs, académiciens ou professionnels de compétences variées et des communautés de lettres des universités de Turquie, des pays balkaniques, de l’Europe de l’Est et de l’Ouest. FRANKOFONI publie en particulier des articles de recherches et de synthèses ainsi que des dossiers spéciaux consacrés à des thèmes et techniques littéraires variés.

Pour le prochain numéro, qui paraitra au début de Mars 2021, nous envisageons de consacrer un dossier aux questions ou pratiques de l’intertextualité . Les contributions théoriques et pratiques seront les bienvenues.

Pour l’envoi des propositions d’articles et pour toute information sur Frankofoni, veuillez écrire à l’adresse suivante :

Özlem Kasap

Université Hacettepe, Faculté des Lettres

Département Français Ankara/Turquie

e-mail: ozkasap@hacettepe.edu.tr

tinal@hacettepe.edu.tr

Date limite de l’envoi des articles: le 1er janvier 2021.