Ce numéro de la revue Intermédialités appréhende différents modes de médiation du témoignage que l’on propose ici de définir comme étant une façon de transmettre une expérience sensible appartenant au passé. Dépassant une conception centrée sur la figure du témoin, ainsi que sur l’écriture d’un récit, qui a longtemps dominé ce champ de recherche, ce sont principalement des dispositifs cinématographiques, musicaux, muséaux ou encore des plateformes numériques qui sont considérés par les textes de ce numéro. Les auteurs.trice.s réuni.e.s dans cette publication ont, en effet, identifié des effets de coprésence, les conséquences de transferts d’un support médiatique à un autre, mais aussi l’émergence de différents formats ou encore l’importance d’inscrire ces témoignages dans des environnements médiatiques aux configurations, par définition, instables. L’approche intermédiale leur a ainsi permis de mettre en lumière toute la complexité de l’acte de témoigner.



This issue of the Intermédialités journal apprehends different modes of mediation of the act of witnessing, which we define as a way of transmitting a sensible experience belonging to the past. Rather than focusing on the figure of the witness or the writing of a narrative, which has long dominated this field of research, this issue’s articles approach questions concerning witnessing through film, music, museal installations or digital platforms. The authors gathered in this publication seek to identify the effects of co-presence, the consequences of transfers between media and of the emergence of different formats, as well as the importance of inscribing these testimonies in media environments whose configurations are, by definition, unstable. The intermedial approach thus enables them to highlight the complexity of the act of bearing witness.



Rémy Besson et Claudia Polledri, Université de Montréal

L’objet en question. Quelques réflexions sur le statut de l’objet dans les mises en scène muséales de la disparition

Luba Jurgenson, Sorbonne Université

Faire la navette : construire un objet-témoin de la mémoire collective de la ville postindustrielle belge de Verviers

Baptiste Aubert, Université de Neuchâtel

Les enjeux politiques du témoignage dans quelques essais de Claire Angelini

Matthieu Péchenet, Université de Lille

Voix off et voix vive sur fond rouge. Témoignages et images en mouvement dans l’exposition C’est notre histoire : Premières Nations et Inuit du XXIe siècle

Doriane Biot, Université de Montréal

Entre les visages : l’image-témoin en glissement

Marie-Aude Baronian, Université d’Amsterdam

Le commentaire de Jean Cayrol pour Nuit et brouillard d’Alain Resnais : au confluent du témoignage et de l’intermédialité

Ariane Santerre, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Filip Müller : témoin, figure et narrateur

Johanne Villeneuve, Université du Québec à Montréal

« … je suis vivante ! » Marceline Loridan-Ivens (1928–2018)

Frédérique Berthet, Université de Paris

Faire son temps. Boltanski/Benjamin, le conteur comme témoin

Anne Klein, Université de Laval

Faire résonner les récits de vie : la plateforme numérique « Archives vivantes »

Marie Lavorel, Université du Québec à Montréal/Concordia University

Témoigner : l’expérience du tournage de Ziva Postec. La monteuse derrière le film Shoah

Catherine Hébert, en collaboration avec Annie Jean

Mémoire musicale et réappropriation orale à Ravensbrück : Présentation d’une base de données intermédiale sur Le Verfügbar aux Enfers de Germaine Tillion

Ariane Santerre, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Rémy Besson, Université de Montréal

