Le n° 37, juin-juillet 2020, d' Interculturel Francophonies, revue semestrielle sur les cultures et littératures nationales d'expression française, publiée à Lecce (Italie) par l'Alliance Française de Lecce et dirigée par Andrea Calì, vient de sortir. Cette livraison, coordonnée par Hassan Chafik (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès), est consacrée à Driss Chraïbi: une écriture libertaire (350 pp., ISBN 9788895343389; 15 €).

Driss Chraïbi est un écrivain hors chapelle. C’est ainsi qu’il se définit lui-même dans Le Monde à côté. Ce sens de la désaffiliation est l’expression d’un esprit libertaire qui ne s’accommode pas des mythes communs et leur oppose une révolte intransigeante au nom de la liberté.

À ces mythes il oppose celui de l’artiste souverain qui se joue du monde et des récits historiques pour qu’enfin rayonne dans toute sa splendeur un moi authentique, souvent en conflit avec les réalités historiques. L’anarchisme de Driss Chraïbi, tout en niant les pouvoirs oppressifs nés de l’idéologie moderne et des religions, reconnaît l’homme dans sa diversité et son universalité. Et c’est cet amour de la diversité qui fonde son œuvre. L’œuvre chraïbienne n’oppose pas le ressentiment à la désillusion historique. Elle l’affronte par toutes les ressources dont dispose l’artiste pour se désolidariser avec un monde prosaïque qui a perdu le sens du rêve et se complaît dans l’admiration de régimes politiques liberticides. Chraïbi rêve d’un monde libre, peuplé d’une humanité souveraine. Car la liberté est ce qui fonde la révolte chez Chraïbi.

Sommaire

Introduction

Hassan Chafik, Driss Chraïbi: une écriture libertaire

I. Driss Chraïbi: l’homme révolté

Bernoussi Saltani, Les piliers du Passé Simple de Driss Chraïbi

Mohammed El Fakkoussi, Le récit-mémoire Les Boucs, palimpseste du déracinement

Mohamed Hichou, Le rapport au passé dans Succession ouverte de Driss Chraïbi: de l’envoûtement à l’exorcisation

Saâdia Dahbi, L’inspecteur Ali et la C.I.A.: la poésie face à la prose des temps modernes

Mohamed El Bouazzaoui, Radioscopie de la figure de l’immigré dans Les Boucs de Driss Chraïbi

II. L’imagination chraïbienne à l’épreuve de l’Histoire

Atmane Bissani, Éléments d’une lecture mystique de L’Homme du livre de Driss Chraïbi

Assia Bouayad, Les croyances dans les romans de Driss Chraïbi: Naissance à l’aube et La Mère du printemps

Hassan Chafik, Driss Chraïbi ou l’éloge de la communauté perdue

Mohamed Semlali, Histoire et mythe originel dans la tétralogie de Chraïbi

III. Driss Chraïbi ou la quête de l’identité narrative

Younès Ez-Zouaine, Driss Chraïbi ou l’invention de l’écrivain

Abderrahim Kamal, Capitalisme et schizophrénie ou Chraïbi l’antimoderne. Sur Un ami viendra vous voir

Hamid Ammar, L’esthétique de Driss Chraïbi: quête de l’individuation et élan vers la liberté de l’être

Rachid Zaouri, Le récit de vie comme fidélité à soi-même. Le cas de Lu, vu, entendu de Driss Chraïbi

Mohamed Zahir, Écriture synesthésique et poétique primitiviste dans le roman historique de Driss Chraïbi

Abdallah Lissigui, Énonciation et écriture oblique dans L’inspecteur Ali de Driss Chraïbi

Thami Benkirane, La troisième articulation du texte dans les romans policiers de Driss Chraïbi

Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs

