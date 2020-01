Interculturel Francophonies, n° 36, nov.-déc. 2019,

David Jaomanoro: Madagascar-Mayotte d'une ile l'autre,

Alliance Française Lecce, 2020.

EAN13 : 9788895343358.

Le n° 36, nov.déc. 2019 d'Interculturel Francophonies (168 pp., 15€), revue semestrielle sur les cultures et littératures nationales d'expression française publiée par l'Alliance Française de Lecce et dirigée par Andrea Calì, vient de sortir. Ce numéro, consacré à David Jaomanoro: Madagascar-Mayotte d'une ile l'autre, a été coordonné par Dominique Ranaivoson (Université de Lorraine).

David Jaomanoro (1953-2014) a vécu à Madagascar puis à Mayotte. Il a laissé une œuvre en français traversée par les langues régionales qui évoque les hommes et les femmes pris entre les traditions inhumaines, les injustices familiales et les dures contraintes économiques. Passant de la poésie au théâtre et à la nouvelle, il était aussi un extraordinaire conteur du Nord de Madagascar, un animateur, un musicien et un modèle pour les jeunes de Madagascar, Zanzibar, la Tanzanie, le Mozambique et les Comores qu’il fédérait autour d’activités en français. Il a publié deux recueils de nouvelles et ses Œuvres complètes sont parues en 2017.

Le présent volume rassemble des analyses des divers aspects de ses textes et les témoignages de ses amis, collaborateurs, interprètes et traducteurs. Ils permettront de replacer cet écrivain resté éloigné des centres de reconnaissance dans son contexte culturel et de mieux comprendre une œuvre à la fois simple et nourrie de plusieurs traditions littéraires, comique et tragique.

Sommaire

Introduction

Dominique Ranaivoson, David Jaomanoro: la grande voix du Nord de Madagascar

I. David Jaomanoro dans son environnement

Ornella Cynthia Parfait, David Jaomanoro dans le paysage littéraire malgache et mahorais

Cerveau Kotoson, David Jaomanoro et Nassur Attoumani : amis et collaborateurs à Mayotte

Jean-Luc Raharimanana, David Jaomanoro, une œuvre inachevée?

II. David Jaomanoro et ses personnages: approches thématiques

Andrea Calì, Femmes violées, abusées, harcelées dans Pirogue sur le vide

Linda Rasoamanana, Résistance, coping, résilience et réactualisation dans les eaux et les mangroves mahoraises: Pierrot et Ndzaka Lapiné

Dominique Ranaivoson, David Jaomanoro, passeur de cultures ou hardi juge des traditions

Dominique Ranaivoson, Le théâtre de Jaomanoro: de la farce au drame

III. Circulation des textes

Cerveau Kotoson – Dominique Ranaivoson, Ils ont joué Jaomanoro. Entretien avec Cerveau Kotoson et sa troupe

Margaret Besser – Bret Maney, Traduire David Jaomanoro en anglais: deux expériences

Chrono-bio-bibliographie

Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs

Les numéros d’ Interculturel Francophonies