Intercripol, revue de critique policière, n° 002 (Année 2020)

La revue de critique policière se destine à la publication d'articles intellectuellement rigoureux, en accord avec la ligne éditoriale exposée dans notre charte méthodologique, visant à explorer des interprétations en rupture avec ce qui semble s'imposer, à la lecture ou dans la tradition critique, comme la vérité des fictions.

Notre revue accueille également des réflexions théoriques et interdisciplinaires, ainsi que des études d'histoire littéraire ou d'histoire des arts en lien avec la critique policière, la théorie des textes possibles ou la critique créative.

La rubrique Varia publie les annonces de publication et les recensions en lien avec les thématiques de la revue.

*

Le grand dossier d'investigation en chantier pour le Numéro 002 de notre revue est consacré à "53 Jours", de Perec, mais vous pouvez donc également proposer des articles sur le sujet de votre choix ; et, si vous pensez disposez d'éléments suffisamment probants pour rouvrir les dossiers collectifs de l'an dernier (consacrés à Dix petits nègres, d'Agatha Christie, à la Milady des Trois mousquetaires de Dumas et à Double assassinat dans la rue Morgue, de Poe), n'hésitez pas à nous faire part de vos hypothèses.

*

Les propositions sont à soumettre avant le 10 janvier 2021.

Toutes les propositions seront examinées, comme il se doit, avec une bienveillante suspicion et en double aveugle, par un comité scientifique, composé, au minimum, par un membre de notre bureau central (Policburo) et par un expert du domaine concerné, membre ou non d'Intercripol.

Elles feront l'objet d'un accusé de réception dans les jours suivant l'envoi, et d'un avis justifié, dans un délai d'un mois.

Si l'article est accepté, il sera, à l'issue d'un éventuel processus de réécriture, publié dans le numéro de l'année en cours, soit dans la rubrique "grands dossiers" s'il s'inscrit dans une démarche de recherche collective et est en écho avec d'autres articles sur le même sujet, soit dans la rubrique "investigations solitaires".