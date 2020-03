PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION

In Passage: The International Journal of Writing and Mobility, la revue électronique de la faculté des lettres et langues de l’université de Boumerdes, sollicite des contributions en français ou en anglais pour son troisième numéro, qui paraîtra en décembre 2020.

Voici une liste non exhaustive des thématiques couvertes par In Passage :

Genres et mouvements littéraires

Littérature de voyage et contacts interculturels

Nomadisme

Ecriture et identité sexuelle

Code switching/code mixing

Multilinguisme et multiculturalisme

Questions de traduction

« Ecriture digitales » (langage SMS, réseaux sociaux)

Statut de l’auteur à l’ère du digital

Pour vous faire une idée sur les consignes d’écriture et les membres du Comité Scientifique, veuillez consulter le site de la revue : http://inpassage.univ-boumerdes.dz/

Les articles, d’une longueur de 6000 mots environ, doivent envoyés à chouiten_lynda@yahoo.fr, le 14 mai 2020 au plus tard.

*

In Passage: The International Journal of Writing and Mobility, the electronic journal of the Faculty of Languages & Literatures of the University of Boumerdes, seeks contributions for its third issue, to be released in December 2020. The subjects addressed by In Passage include, but are not limited to:

- Literary genres and movements

- Travel literature and intercultural contact.

- Nomadism.

- Writing and sexual identity

- Code switching/code mixing

- Multilingualism and Multiculturalism

- Translation issues

- "Digital writing" (SMS language, social networks)

- Status of the author in the digital age

To see the submission guidelines and the members of the scientific board, please browse the journal website: http://inpassage.univ-boumerdes.dz/

Articles in French or English, of about 6000 words, should be sent by 14 May 2020 to chouiten_lynda@yahoo.fr.