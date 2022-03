n/a

APPEL À DIRECTION D’UN NUMÉRO THÉMATIQUE



La revue Images secondes vise à explorer les mutations du cinéma à travers l’analyse de ses spécificités esthétiques, historiques et technologiques, envisagée au prisme des autres arts et des sciences humaines. Dans un contexte d’ouverture disciplinaire et tournée vers l’expression d’une pensée contemporaine, Images secondes se positionne au cœur des pratiques et des recherches en cinéma par la mise en regard des objets filmiques avec l’actualité des sociétés. Revue annuelle à comité de lecture, structurée autour d’un thème directeur propre à chaque volume, Images secondes est conçue et dirigée par des chercheuses en études cinématographiques et audiovisuelles.



Alors que le n°4 de la revue (Approches postcoloniales et décoloniales du cinéma) est en cours d’élaboration et que le n°3 (Post-cinéma, pratiques de recherche et de création) vient de paraître, Images secondes invite les membres de la communauté de la recherche en cinéma à proposer des projets pour le n°5.



Rédacteurices en chef invité∙e∙s



Les rédacteurices en chef invité∙e∙s sont responsables d’un numéro thématique dont iels ont déterminé le sujet et les axes de réflexion. Les coordinateurices soumettent un appel à contributions ou passent commande de contributions (articles scientifiques, entretiens ou autres formes de création). Iels constituent un comité scientifique en phase avec leur sujet et en accord avec le comité de rédaction d’Images secondes. Les rédacteurices sélectionnent les contributions (entre 10 et 14), les collectent et suivent le processus d’évaluation en double aveugle auprès du comité scientifique. Iels suivent les modifications des auteures, vérifient la qualité scientifique de chaque contribution et le respect de la mise en forme des articles selon les normes de la revue.



Le processus dure en moyenne entre 12 et 18 mois. Cette collaboration ponctuelle peut se prolonger par l’intégration des rédacteurices en chef invité∙e∙s au comité de rédaction de la revue.



Le comité de rédaction d’Images secondes accompagne les rédacteurices en chef invité∙e∙s à chaque étape du projet en participant à la diffusion de l’appel à contributions, en anonymisant les contributions, en répondant aux auteur∙e∙s non retenus et en fournissant les grilles d’évaluation des textes et de mise en forme. Le comité de rédaction se charge également du lissage final des contributions et de la mise en ligne du numéro sur le site http://imagessecondes.fr



Modalités de candidature



Les personnes intéressées par la direction d’un numéro thématique doivent transmettre les renseignements suivants :

▪ nom et prénom, fonction et affiliation, courte biographie (150 mots max.), courriel des différents co-directeurices ;

▪ un résumé d’environ 500 mots exposant la thématique choisie, ses enjeux et son adéquation avec la ligne éditoriale d’Images secondes ;

▪ une liste des potentiels auteurs et du potentiel comité scientifique avec leur affiliation respective (même si ces personnes n’ont pas encore été contactées).



Évaluations des propositions



Les critères de sélection de la proposition sont les suivants :

▪ le sujet doit être original ou bien traiter sous un nouveau jour un thème qui s’inscrit dans l’actualité du cinéma et des sciences humaines, permettant ainsi de traiter des enjeux contemporains et d’actualité ;

▪ la thématique ne doit pas avoir été développée dans un numéro précédent de la revue ;

▪ le projet doit être co-dirigé par deux ou trois chercheur∙e∙s (prioritairement de jeunes chercheur∙e∙s ― doctorant∙e∙s ou docteur∙e∙s ― appartenant, idéalement, à des institutions différentes).



Les projets sont étudiés collégialement par le comité de rédaction de la revue. Il évalue la qualité scientifique et la cohérence de la thématique soumise.

Envoi des propositions

Les éléments de candidature sont à transmettre en fichier attaché à : articles@imagessecondes.fr avant le 31 mai 2022.



Comité de rédaction de la revue :

Marion Carrot, docteure en études cinématographiques et en études en danse, Université Paris 8 — Vincennes-Saint-Denis —— Florence Chéron, docteure en études cinématographiques, Université Paris 8 — Vincennes-Saint-Denis —— Lydie Delahaye, MCF, Université Paris 1 — Panthéon Sorbonne —— Bárbara Janicas, docteure en études cinématographiques, Université Paris 8 — Vincennes-Saint-Denis.