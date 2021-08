ILCEA n° 43 / 2021 : "Images des Amériques : fabrique, représentations, usages"

UGA Editions, 2021.

EAN13 : 9782377472994.

Un numéro qui donne à voir différentes images et représentations de certains pays du continent américain.

Cartographie, icônes, clichés et cinéma d’animation, les Amériques suscitent et ont suscité une abondante production d’images et de représentations, que ce numéro de la revue ILCEA prend pour objet d’étude. Faisant appel à des chercheurs de disciplines différentes, l’objectif est ici d’examiner les logiques matérielles et symboliques qui sous-tendent le processus de représentation, et ce à une échelle hémisphérique. Canada, États-Unis, Brésil, Cuba, Pérou : le numéro s’efforce en effet de considérer l’ensemble du continent pour tenter d’en dégager une logique éventuellement spécifique.

Table des matières

Pierre-Alexandre Beylier and Irène Favier

Introduction [Full text]

Fabriques visuelles de l’altérité

Pierre Cras

La représentation des Noirs dans le cinéma d’animation américain : entre pseudosciences et circulations intermédiatiques transnationales (1907‑1946) [Full text]

Black Representation in American Animated Films: From Pseudoscientific Depictions to Transnational Intermedial Circulations (1907–1975)

Kelly Fazilleau

Résoudre le « problème indien » : représentations de l’Indien et politiques indiennes assimilationnistes aux États‑Unis (1865‑1901) [Full text]

Solving the “Indian Problem”: A Study of the Image of the Indian and the Indian Policies in the United States (1865–1901)

Ana Maria Tavares Cavalcanti

Exotisme, civilisation et propagande : images de la ville de Rio de Janeiro au xixe siècle [Full text]

Exoticism, Civilization and Propaganda: Images of the City of Rio de Janeiro in the 19th Century

Jessica Blanc

Brésil des Brésiliens (1983), enjeux et stéréotypes d’une exposition destinée à montrer le « Brésil contemporain » [Full text]

Brazil of the Brazilians (1983), Stakes and Stereotypes of an Exhibition Intended to Show “Contemporary Brazil”

Usages politiques de l’image

Camila Arêas

Noticiero ICAIC : les images des Amériques dans les actualités cinématographiques cubaines (1960‑1990) [Full text]

Noticiero ICAIC: Images of the Americas in Cuban Newsreel (1960–1990)

Alice Lemer-Fleury

The Representations of British North America in the British Press after the American Revolution (c. 1783–1815) [Full text]

Les représentations de l’Amérique du Nord britannique dans la presse britannique après la Révolution américaine (c. 1783‑1815)

Silvia Ruiz Tresgallo

La posesión de lo indómito: la construcción imaginaria de América en la iconografía y la cartografía del siglo xvi [Full text]

Possessing the Untamed: The Imaginary Construction of America in the Iconographies and Cartographies of the Sixteenth Century

Images, « Nature » et « sens » de l’histoire

Frédéric Dumas

Illustration and Imagination: Mark Twain’s Roughing It and John Gast’s American Progress[Full text]

Illustration et imagination : À la dure de Mark Twain et Le progrès américain de John Gast

Chloé Tessier-Brusetti

Le Pérou et ses habitants : les films-portraits de Lionel Terray (1921‑1965) et leur contexte de production [Full text]

Peru and Its Inhabitants: The Lionel Terray’s Portraits-Films (1921–1965)

Mariana Piccinelli

El cine y la representación de la historia latinoamericana en la película También la lluvia(Icíar Bollaín, 2010) [Full text]

Le cinéma et la représentation de l’histoire latino-américaine dans le film También la lluvia [Même la pluie en français] (Icíar Bollain, 2010)

Cinema and Representation of America Latina’s History in the Film También la lluvia [Even the Rain in English] (Icíar Bollaín, 2010)

*

https://journals.openedition.org/ilcea/13000