III Cycle de littérature comparée et traduction



Histoire, critique et expériences





Centre de recherche en traduction littéraire Versa (PGLetras-UFMA)





Horaire : 14h Brésil, 19h (France)



Plateforme : Canal Institucional da UFMA - YouTube





6 juin 2022 - Traduire et retraduire, Rosa Freire de Aguiar (traductrice) Traduzir e Retraduzir - YouTube



20 juin - Le défi de traduire Le Hasard de Mallarmé dans la prose expérimentale de Robert Musil. Kathrin Rosenfield (Universidade Federal Rio Grande do Sul, Brésil)



27 juin - La traduction intersémiotique et l'écriture de Carnets de Vincent : Impressions de l'étranger, Evando Nascimento (Universidade federal de Juiz de Fora, Brésil)



11 septembre - Traduction et écologie, un nouveau chapitre de l'Histoire des Traductions en Langue Française, Isabelle Poulin (Université Bordeaux Montaigne)



19 septembre - Histoire des traductions, histoire culturelle, Yves Chevrel (Sorbonne Université)





Coordination : Emilie Audigier (Professeur Littératures Comparées, PGLetras, Universidade Federal do Maranhão, Brésil)

Soutien : Consulat Général de France à Recife

Docente - EMILIE GENEVIEVE AUDIGIER (ufma.br)

Versa : Versa (siteversa.wixsite.com)

VERSA - Núcleo de pesquisa em tradução literária | Facebook

Núcleo em Tradução Literária (@versa.traducaoliteraria) • Fotos e vídeos do Instagram