En raison d'un intérêt accru, les rédacteurs de Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics ont décidé de publier un deuxième numéro à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Les articles sur tous les sujets de la philosophie gadamérienne sont les bienvenus, mais une attention particulière de cette deuxième partie de « Gadamer et l'impact de l'herméneutique » sera mise sur le thème « Nouvelles voies et applications de l'herméneutique ».

Les chercheuses et les chercheurs travaillant dans le domaine de la philosophie gadamérienne et/ou de l'herméneutique sont invités à soumettre un bref résumé jusqu'au 15 février 2022 avec une brève information biographique comprenant le nom, l'affiliation académique et les principales publications.



Les auteur/es qui ont déjà un article non publié dans ce domaine sont invités à le soumettre avec le résumé afin d'aider le travail des pairs et le processus de publication. L’article dans sa forme finale, c'est-à-dire relu, formaté selon les directives de la revue et prêt à imprimer, doit être soumis au plus tard le 24 juillet 2022.

En tant que revue multilingue, Labyrinth accepte les articles en anglais, français et allemand. Pour plus d'informations sur les exigences et les directives de soumission de la revue, veuillez visiter : https://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/AuthorGuidelines



Tous les résumés et articles doivent être envoyés à l’adresse électronique de la revue - labyrinthe [at] axiapublishers.com