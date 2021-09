Baudelaire. Due secoli di creazione / Baudelaire. Deux siècles de création

Sous la direction d' Ida Merello et Andrea Schellino

Genova : Accademia Ligure di Scienze e Lettere, coll. "Studi e ricerche", 2021.

EAN 9788886746441.

290p.

Présentation

Da quasi due secoli la poesia di Baudelaire dà impulso alla creatività artistica, grazie al viluppo delle sue diverse anime. Irréductible, paradossale, il poeta della modernità antimoderna è sfuggito al suo tempo senza rinunciare alla rappresentazione del presente. Per musicisti, pittori e poeti, Baudelaire è stato un lievito creativo: esibito, nascosto, a volte frainteso. “La poesia è legata alle arti della pittura, della cucina e della cosmetica dalla possibilità di esprimere qualsiasi sensazione di dolcezza o amarezza, di beatitudine o di orrore mediante l’accoppiamento di tale e tale sostantivo con tale aggettivo, analogo o contrario”, scrive Baudelaire in un progetto di prefazione a Les Fleurs du Mal. I saggi qui raccolti mostrano come la sua opera abbia fecondato non solo la poesia del Novecento, ma anche la pittura, l’illustrazione, la musica e il teatro.

INDICE



Introduzione



BAUDELAIRE E I SUOI ILLUSTRATORI / BAUDELAIRE ET SES ILLUSTRATEURS



Claire Chagniot – L’image dans le livre: Meryon - Baudelaire - Bracquemond

Ida Merello – Les Fleurs du Mal di Odilon Redon

Julien Zanetta – Rodin, Baudelaire: l’ Enfer et les Fleurs

Hélène Védrine – Allégorisme fin-de-siècle: Les Fleurs du Mal illustrées par Armand Rassenfosse et Carlos Schwabe

Aurélia Cervoni – Le baudelairisme d’Aubrey Beardsley

Beppe Manzitti – Dalla parola al disegno: Les Fleurs du Mal e i libri illustrati di Henri Matisse



BAUDELAIRE E I POETI / BAUDELAIRE ET LES POÈTES



Andrea Schellino – La mémoire baudelarienne de Victor Segalen

Corinne Bayle – L’ombre portée de Baudelaire dans l’œuvre de René Char

Henri Scepi – André du Bouchet: le “théâtre annulé” de Charles Baudelaire

Fabio Scotto – Yves Bonnefoy lettore di Baudelaire

Fabio Pusterla – Il volo del pipistrello



BAUDELAIRE E LA MUSICA / BAUDELAIRE ET LA MUSIQUE

Filip Kekus – De l’essai Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie à la synthèse du Thyrse: le dialogue poétique entre Baudelaire et Liszt

Nicola Ferrari – “Entre centre et absence” Berg, Debussy, Dutilleux, Vermeulen: Baudelaire



BAUDELAIRE E IL TEATRO / BAUDELAIRE ET LE THÉÂTRE

Federica Locatelli – Marina Spreafico

Inseguendo il sogno del teatro: Charles Baudelaire, Il male e i suoi fiori

L'ouvrage est disponible en Open Access à l'adresse suivante:

http://www.accademialigurediscienzeelettere.it/wp-content/uploads/2021/07/Baudelaire_pdf-stampa-corretto_leggero.pdf