Dijon, France

Colloque international Université de Bourgogne, 16 et 17 mars 2023



ICONOMORPHOSES : APPROPRIATION, ETHIQUE ET PARTAGE



Conférencier·ères invité·es :



Natalie Bookchin (artiste, États-Unis), Sinéad Morrissey (poétesse, Irlande du Nord) et Juan Martín Prada (Université de Cadix, Espagne)



L’équipe Image & critique du laboratoire TIL (EA 4182) de l’Université de Bourgogne organise un colloque international trilingue (anglais/espagnol /français) qui portera sur nos nouvelles relations aux images telles qu’elles sont définies par les pratiques techniques et matérielles contemporaines. Il s'inscrit dans le cadre général des humanités numériques et prolonge les travaux du séminaire "Métamorphoses des images".



Nous invitons enseignant·es-chercheur·euses et doctorant·es, praticien·nes, ingénieur·es de recherche et artistes à proposer leurs réflexions sur les poétiques, techniques et méthodes de réappropriation et d’humanisation qui se consolident dans le domaine des arts graphiques et visuels, de la littérature et de l’intermédialité. Nous sollicitons des propositions de communications portant sur les axes suivants, sans excepter d’autres perspectives éventuelles :



- Appropriation et adaptation : la dématérialisation des données, l’intelligence artificielle ou encore l’enrichissement de l’édition révolutionnent nos protocoles de recherche, nos méthodes de traitement d’archives et de corpus, ainsi que la transmission des savoirs. Les chercheur·euses en SHS sont incité·es ou contraint·es à adapter leurs pratiques d’enseignement, de recherche et d’encadrement de la recherche. Ce colloque s’intéressera aux modalités de cette adaptation, qu’elle porte sur les transformations de nos formations (par exemple la multiplication des thèses mixtes), les relations entre SHS et sciences « dures », ou les bouleversements herméneutiques induits par les nouvelles visualisations de nos corpus. Ces interrogations ne seront pas limitées au monde de la recherche mais tiendront compte des formes artistiques d’hybridation qui elles aussi reflètent ces modalités adaptatives.



- Ethique, corporéité et écocritique : à rebours d’une vision du tout immatériel, ce colloque abordera les nouvelles modalités haptiques et relationnelles et les nouveaux modes d’appréhension de la matérialité qui permettent non seulement d’humaniser le numérique mais de créer des pratiques de remédiation, dans les domaines de la réalité augmentée, de l’immersion ou encore des disability studies. En adoptant une approche environnementale et écocritique, il s’agira aussi d’interroger nos captivités digitales devenues hypnotiques dans la perspective de rendre ce monde hyperconnecté habitable. La relation entre le numérique et l’imagen’est pas ici envisagée comme une solution mais comme une pratique à interroger, enrichir et faire évoluer dans divers domaines d’application, de l’art, à la muséologie et à l’enseignement.



- Partage et réappropriation: ce colloque propose enfin d’envisager de nouvelles poétiques de l’appropriation et de la réécriture, et de réfléchir à leur articulation avec une éthique du partage et de l’échange (pratiques participatives, coopération, cultures libres). Il accueillera des communications portant par exemple sur la réappropriation des images partagées et passées par le filtre des algorithmes, ou encore sur les avancées de la science ouverte. L’hyperconnectivité et la surexposition des vies ouvrent, pour le monde de l’art, une porte immense sur les poétiques du partage ou du « braconnage » (car ce sont parfois des morceaux de vie glanés sur les réseaux sociaux qui sont récupérés et remodelés). Il pourra ici être question d’évaluer les apports et les limites des pratiques de recherche et de création, mais aussi de mettre en lumière leur impact sur la communauté des chercheur·euses, des artistes et des praticien·nes du numérique.



Les résumés de 300 mots environ (en anglais, en espagnol ou en français) accompagnés d’une biobibliographie sont à faire parvenir pour le 1er septembre 2022 aux adresses suivantes: iconomorphoses@u-bourgogne.fr et myriam.segura@u-bourgogne.fr

Retour : 31 octobre 2022



Le programme sera fixé en décembre 2022

Soumission des articles à publication : 1er septembre 2023





Comité scientifique : Emmanuel Alloa, Laurent Baridon, Olivier Bonfait, Martine Clouzot, Béatrice Joyeux-Prunel, Marie-Laure Massot, Federico Nurra, Julien Schuh



Comité d’organisation : Sophie Aymes, Laureano Montero, Judite Rodrigues-Balbuena, Christelle Serée- Chaussinand, Bénédicte Coste



Sites web des conférencier·ères invité·es :



Natalie Bookchin : https://bookchin.net/

Sinéad Morrissey : https://www.carcanet.co.uk/cgi-bin/indexer?owner_id=511

Juan Martín Prada : https://www.juanmartinprada.net/





