Irène Vallejo

L'Infini dans un roseau. L'invention des livres dans l'Antiquité

Traduit par Anne Plantagenet

Les Belles Lettres, sept. 2021

538 p. — EAN13 : 9782251452210

Parution : 10/09/2021



Quand les livres ont-ils été inventés ? Comment ont-ils traversé les siècles pour se frayer une place dans nos librairies, nos bibliothèques, sur nos étagères ?

Irene Vallejo nous convie à un long voyage, des champs de bataille d’Alexandre le Grand à la Villa des Papyrus après l’éruption du Vésuve, des palais de la sulfureuse Cléopâtre au supplice de la philosophe Hypatie, des camps de concentration à la bibliothèque de Sarajevo en pleine guerre des Balkans, mais aussi dans les somptueuses collections de manuscrits enluminés d’Oxford et dans le trésor des mots où les poètes de toutes les nations se trouvent réunis.

Grâce à son formidable talent de conteuse, Irene Vallejo nous fait découvrir cette route parsemée d’inventions révolutionnaires et de tragédies dont les livres sont toujours ressortis plus forts et plus pérennes.

L’Infini dans un roseau est une ode à cet immense pouvoir des livres et à tous ceux qui, depuis des générations, en sont conscients et permettent la transmission du savoir et des récits. Conteurs, scribes, enlumineurs, traducteurs, vendeurs ambulants, moines, espions, rebelles, aventuriers, lecteurs ! Autant de personnes dont l’histoire a rarement gardé la trace mais qui sont les véritables sauveurs de livres, les vrais héros de cette aventure millénaire.

« L’amour des livres et de la lecture respire à travers ce chef-d’œuvre. Je suis absolument certain qu’il sera lu même une fois que ses lecteurs actuels seront passés dans l’au-delà. » — Mario Vargas Llosa



« Vallejo a judicieusement décidé de se libérer du style académique pour choisir la voix du conteur. L’histoire n’est pas considérée comme une liste d’ouvrages cités, mais comme une fable. Ainsi, pour n’importe quel lecteur curieux, ce charmant essai est accessible et émouvant dans sa simplicité parce qu’il est un hommage aux livres par une lectrice passionnée. » — Alberto Manguel

