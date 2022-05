Universidad Autónoma de Madrid

I Jornadas Interfacultativas en Investigación Científica en Ámbito Francés (Ciencias Humanas, Sociales, Científico-Técnicas y Biosanitarias; FraLIC)

Universidad Autónoma de Madrid

Campus de Cantoblanco

du 15 au 18 novembre 2022

Les Journées interfacultaires sur la recherche scientifique en français (Sciences humaines, sociales, scientifico-techniques et biosanitaires ; FraLIC) associent le français, en tant que langue des Humanités, à la pensée scientifique. L’utilisation d’une langue permet l’approfondissement de la pensée scientifique, comme le reflète le mathématicien français Laurent Lafforgue (2002) : « Aujourd’hui on fait des mathématiques partout de la même façon, elles n’ont plus la même profondeur, il manque la pensée. Ce défaut de pensée est très lié à la perte linguistique. Les mathématiciens sont formés comme des techniciens, et non plus aux humanités ».



Bien que l’anglais soit devenu de nos jours la langue incontestable de la vulgarisation scientifique, de nombreuses personnalités françaises comme l’académicienne Barbara Cassin, le biologiste Jean-Claude Ameisen ou le physicien Étienne Klein ont défendu la diversité linguistique dans les sciences lors d’un colloque organisé par le ministère de la Culture et le réseau des Organismes francophones de politique et d’aménagement linguistiques (OPALE) en novembre 2019. Leur plaidoyer vise à promouvoir la garantie d’un espace pour le multilinguisme de la pensée et la redéfinition des objectifs pour assurer un discours scientifique en langue française.



Dans ce contexte, les Journées FraLIC ont donc pour objectif de créer un espace de communication scientifique destiné aux jeunes chercheurs (étudiants de master, doctorants ou jeunes docteurs) qui ont en commun la langue française comme langue d'expression scientifique. Il vise ainsi à favoriser la connaissance mutuelle et la coopération entre les jeunes chercheurs qui utilisent le français dans leurs recherches, et/ou travaillent et recherchent dans des contextes francophones.



Les communications de cette rencontre, qui seront présentées en français, s’inscriront dans l’un des axes suivants :



1. Humanités

2. Sciences sociales

3. Sciences scientifico-techniques

4. Sciences biosanitaires

Fechas importantes

Envío de resúmenes de comunicación y póster

31 de mayo de 2022

Aceptación de propuestas por el Comité Científico

30 de junio de 2022

Inscripción como comunicante o asistente

Del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2022

Recepción de contribuciones para su publicación en las Actas

1 de noviembre de 2022

Otros datos de interés

La participación y asistencia es gratuita.

Las Jornadas tendrán lugar en diferentes Facultades del Campus de Cantoblanco.

Se retransmitirán en vivo las conferencias y comunicaciones a través de la plataforma Zoom.

Comité de coordinación

Irene Atalaya Fernández

Aránzazu Gil Casadomet

Departamento de Filología Francesa

Facultad de Filosofía y Letras

Comité organizador

Irene Atalaya Fernández

Aránzazu Gil Casadomet

Aurora Mª García Martínez

Marta Tordesillas Colado

Departamento de Filología Francesa

Facultad de Filosofía y Letras

Correo electrónico: jornadas.fralic@uam.es