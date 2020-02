Écritures de la tentation

Fortune des récits bibliques de tentation dans la littérature du XIXe siècle

Isabelle Durand et Esther Pinon (dir.)

P.U. Rennes, 2020

Nombre de pages : 272 p.

ISBN : 978-2-7535-7841-8

Les récits bibliques de tentation, auxquels s’ajoutent les mythes de Faust et de saint Antoine, représentent des sources particulièrement fécondes. Riches de potentialités éthiques et dramatiques, ils font écho aux paradoxes d’un XIXe siècle sans cesse partagé entre l’attrait qu’exercent les modèles religieux et la nécessité de les transgresser pour leur rendre toute leur actualité. Ce sont ces enjeux variés que les études réunies dans le présent ouvrage se proposent d’explorer, afin de mettre au jour les tensions créatrices d’un siècle où la dictée du Saint-Esprit et les murmures méphistophéliques se mêlent en des harmonies inédites.

Sommaire:

La tentation originelle : filles d’Ève et réécritures du péché originel

L’Éden revisité

La poésie et le goût du fruit défendu

Femmes fatales ?

De la tentation à la disculpation

Face à Satan et face à soi : le Christ au désert, Job, saint Antoine

Fortunes de saint Antoine

L’Église face à la tentation

La tentation, support d’un renouveau philosophique et esthétique

