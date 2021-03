Hyperborea. Revista de ensayo y creación,

Laboratorio Texto, imagen y sociedad [LabTIS],

Sede Andina, UNRN, Argentina, 2021.

EAN13 : 26184397.

Hyperborea lance un appel à contributions pour la section d’articles relevant de recherches et évalués par des pairs [peer-review], « Mare Sugenum ».

Hyperborea est une revue numérique annuelle portant sur les relations entre les textes et les images à travers la littérature, l’art et le cinéma publiée depuis 2008 par le Laboratoire Text, image et société [LabTIS], affilié à l’Université Nationale de Río Negro, Patagonie Argentine.

Les contributions en espagnol, français ou anglais doivent être envoyées par e.mail en fichiers joints (Word format, max. 15.000 mots) avec un résumé (max. 100 mots) en format MLA.

Pour plus d’information: https://www.hyperborea-labtis.org/en/node/68

Dans le cas de contributions sur des questions contemporaines, les articles axés sur des idées plutôt que sur des personnes sont encouragés.

Date limite de réception de contributions adressées à hyperborea@hyperborea-labtis.org le 30 Avril 2021.

___________________________________________________________________

Directeurs: Ana Lía Gabrieloni / Rubén Guzmán

Coordination de rédaction:

Lucrecia Radyk / Silvia Tomas

Comité scientifique:

José Emilio Burucúa / Nora Catelli / Ana María Gargatagli / James A. W. Heffernan / W. J. T. Mitchell / Pablo Oyarzún / David Scott / Graciela Speranza / Wendy Steiner / Bernard Vouilloux