1. L’attraction littéraire : champs, rythmes, supports

À la différence du cinéma, le monde de la bande dessinée, puis du roman graphique et d’autres innovations en narration graphique, s’est longtemps tenu à l’écart des adaptations littéraires. On adaptait peu et quand on le faisait, c’était souvent de manière fort conventionnelle, en série, à la chaîne, et pour un public d’enfants ou d’adolescents. On comprend ces réticences : il y avait l’anti-modèle de ces adaptations sans âme, de type « Classics Illustrated » et, plus tard, le désir de s’émanciper de toute forme de narration graphique où l’image reste au seul service d’un texte préexistant. On comprend aussi pourquoi les choses ont changé : à un moment donné, le roman graphique a ressenti la nécessité, artistique autant que commerciale, d’élargir sa palette thématique, longtemps réduite au double versant du reportage et de l’autobiographie, et la bande dessinée en général lui a emboîté le pas. Mais le rapprochement avec la littérature est visible aussi dans le domaine des formes plus expérimentales, avec certes d’autres motivations et d’autres enjeux (...)

Lire la suite : https://www.du9.org/entretien/comment-et-pourquoi/