Histoires Littéraires

n° 88, octobre-novembre-décembre 2021

Les choses de l’esprit ont toujours besoin de se manifester matériellement. Les textes doivent être imprimés, sur des pages, reliés dans des livres ou des revues. Ces publications sont bien souvent accompagnées d’images. Mais la littérature est aussi affaire de sons. Non seulement d’oralité, mais de sons au sens le plus large, et certainement plus que jamais au cours de la période qui intéresse la revue et au cours de laquelle sont apparus un nombre considérable de moyens techniques permettant l’enregistrement et la diffusion sonores. Cette 88ème livraison d’Histoires Littéraires ne manque pas de faire droit à cette dimension parfois quelque peu négligée de l’histoire des Lettres.

Lire la suite de l'éditorial...

Sommaire

Émilien Sermier : «Et moi aussi j’expose ! Les poèmes dé-livrés de Vicente Huidobro (1922)»

Dossier phonolittérature sous la direction de Florence Huybrechts & David Martens

Michael Roelli & Daniel Roelli : « D’ailleurs, comme je fais mes poèmes en les chantant ». Les incantations phonographiques de Guillaume Apollinaire

Florence Huybrechts : Portrait de l’écrivain en phonophile. Les imaginaires du disque entre presse et livre (1924-1940)

Mélanie de Montpellier d’Annevoie : La Bibliothèque de Francis Poulenc. « Moi et Mes Amis »

Les Loisirs de la Poste : Florence Huybrechts : Missives à André Souris. Un compositeur au cœur des sociabilités littéraires de son temps.

Interview avec Maxime Coton. Au cœur des archives sonores de la littérature belge.

Aux fonds. Caroline Loranger : Le fonds « Archives de la littérature radiophonique du Québec » conservé au Centre de recherche sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Lecture, lectures. La chronique d’Olivier Barrot : Jacques d’Arribehaude (1925-2009)

Chronique des ventes et des catalogues

En visite

Livres reçus

Illustration de couverture : Vicente Huidobro, « Piano » [1922], 61,5 x 47 cm. © Archivo Fundación Vicente Huidobro [Santiago, Chili]