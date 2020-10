Uchronie biographique : Zola antispéciste et polémiste sans visage, par Eléonore Reverzy

en ligne le 02.10.2020 sur ActuaLitte.com

Avec l’aide de chercheurs spécialistes, le site ActuaLitté ropose d’explorer ce que seraient devenues certaines grandes figures littéraires françaises si elles avaient vécu en ce début de XXIe siècle. Qu’aurait fait Voltaire avec un smartphone dans la poche ? Quels vers aurait écrit Rimbaud sur Tinder ?



Aujourd'hui un Zola plus écologique que naturaliste, bataillant contre Instagram et ses dérives.



Par Eléonore Reverzy, professeur de littérature française du XIXe siècle à l'Université Paris-Sorbonne nouvelle, autrice de Portrait de l'artiste en fille de joie, La Littérature publique, Paris, CNRS Éditions, 2016.

Il est un peu artificiel de tenter d’imaginer les réactions d’un écrivain venu d’une période plus ou moins lointaine s’il se trouvait soudain plongé dans la société d’aujourd’hui. Le XIXe siècle, époque dans laquelle Zola est formé, exerce son métier de journaliste et d’écrivain, aime et enfante, est devenu pour nous en cinquante ans une sorte de siècle classique : le XIXe siècle a reculé dans le temps au point que le romantisme nous pose peut-être aujourd’hui les problèmes épistémologiques que le classicisme posait aux hommes de l’avant-dernier siècle.



Cependant le XIXe siècle est le siècle de la « civilisation du journal », selon une expression aujourd’hui consacrée. La révolution médiatique de1836 – qui voit la naissance du feuilleton-roman, le développement des annonces publicitaires en 4e page du journal, l’abaissement du prix du quotidien dont le prix de l’abonnement est divisé par deux – a pu être rapprochée de la révolution numérique.



Face à l’accélération du temps induite par le développement de la presse, à l’industrialisation de la littérature, les auteurs et lecteurs du premier XIXe siècle ont éprouvé le sentiment que plus rien ne serait comme avant et que toutes les valeurs esthétiques et morales étaient en péril. Et surtout que tout allait beaucoup trop vite...



Zola, né en 1840 et donc après cette révolution du journal, s'inscrit quant à lui définitivement dans cette modernité. […]

Lire la suite sur Actualitte.com…