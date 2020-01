Expositon de la littérature et du livre

Bibliographie des RIMELL

Coordinateurs : Corentin Lahouste & David Martens

Contributeurs : Benoît Crucifix, Luca di Gregorio, Marie-Clémence Régnier, Isabelle Roussel-Gillet & Camille Van Vyve

Le domaine des études littéraires a connu ces vingt dernières années une évidente extension de ses objets d’investigation. Dans ce contexte, l’étude de l’exposition de la littérature, dans son acception la plus large, constitue indéniablement un champ de recherche en gestation. Celui-ci a été marqué en 2014 par la création du site www.litteraturesmodesdemploi.org, pionnier en matière d’exposition de la littérature. Cette création a été suivie, en 2016, par celle des RIMELL, réseau de Recherches internationales sur la muséographie et l’exposition de la littérature et du livre qui s’est donné pour mission de fédérer les recherches sur ces questions.

Dans le but de dresser un état des lieux de la recherche, les RIMELL ont pris l’initiative de constituer une bibliographie. Mise à la disposition des chercheurs·euses et du public, elle se déclinera bientôt sous la forme d’une bibliographie critique présentant brièvement chacune des publications recensées dans cette bibliographie.

http://www.litteraturesmodesdemploi.org/bibliographie/

Élaborée collectivement, cette bibliographie a été établie pour les RIMELL sous la coordination de David Martens & Corentin Lahouste, par Benoît Crucifix, Luca di Gregorio, Marie-Clémence Régnier, Isabelle Roussel-Gillet & Camille Van Vyve. Fondée sur des bibliographies précédemment réalisées – « Musées et maisons d’écrivains. Orientations bibliographiques » réalisée par l’Institut National du Patrimoine (INP) en 2011 (http://mediatheque-numerique.inp.fr/Bibliographies/Musees-et-maisons-d-ecrivains), ainsi que celle figurant dans la thèse de Marie-Clémence Régnier (voir ci-dessous), soutenue en 2016 –, elle reprend aussi bien les publications universitaires que celles des professionnel·le·s de l’exposition ou les témoignages de ces dernier·e·s.

Cette bibliographie sera régulièrement tenue à jour. Si vous souhaitez signaler une publication récente ou qui aurait échappé, vous pouvez le faire en nous contactant (david.martens@kuleuven.be & corentin.lahouste@uclouvain.be).