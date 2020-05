Faire preuve. Des faits aux théories

Howard S. BECKER

La Découverte ed.

Traduit par Christine MERLLIE-YOUNG

Collection : Grands Repères Guides

Parution : juin 2020

ISBN : 9782348037672

Nb de pages : 272



Après de nombreuses années de pratique du métier, Howard S. Becker livre, avec le style qui a fait son succès, les leçons tirées de son expérience de sociologue. Empiriques au même titre que les sciences de la nature, les sciences sociales ne progressent que par la qualité de l’articulation entre des « idées » (ou théories) et des « données », toujours produites par des procédés de fabrication à analyser.

La distinction, qui structure la profession, entre recherches « qualitatives » et « quantitatives » ne change rien à l’exigence de fournir des « preuves » solides, capables de résister au doute pour convaincre collègues et adversaires. La nécessité d’une analyse critique des données est ici démontrée à la lumière d’une gamme étendue de recherches, des plus collectives et objectivantes, comme les recensements de la population, aux plus personnelles, comme les observations ethnologiques, en passant par toutes les formes intermédiaires de la division du travail entre concepteurs des recherches et personnes chargées de la collecte des données.

Cette réflexion sur les conditions pratiques de l’observation s’adresse aussi bien aux professionnels des enquêtes, aux chercheurs en sciences sociales qu’à l’étudiant devant réaliser son premier mémoire de recherche.

Howard S. Becker, sociologue américain, est spécialiste de la sociologie de l’éducation, de la déviance et de l’art. Il s’inscrit dans la tradition de la sociologie de Chicago : le travail de terrain et l’interactionnisme. Son œuvre désormais connue en France à l’égal de celle d’Erving Goffman se caractérise par l’extrême clarté de son écriture et la diversité des domaines qu’elle embrasse. Il est l’auteur de nombreux articles et livres dont Outsiders (1963, tr. fr. 1985), Le Travail sociologique (1970, tr. fr. 2006), Les Mondes de l’art (1982, tr. fr. 1988) et Les Ficelles du métier (1988, tr. fr. 2002, La Découverte, « Grands Repères/Guides »).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…