Paris

Hors la sérotonine.

La littérature du XXIe siècle et les hormones sociales

Paris, 5-6.05.2022



La sérotonine – titre du roman de Michel Houellebecq – est l’hormone du bonheur. L’ocytocine – substance-clé dans la prose de Virginie Despentes – est l’hormone de l’attachement et de la confiance. Cette même ocytocine domine l’œuvre d’Olga Tokarczuk. Chaque écrivain.e a ses hormones préférées, chaque roman peut être lu du point de vue d’un « jeu d’hormones ». Le colloque sera consacré à la lecture « chimique » de la littérature européenne du XXIe siècle, en particulier les littératures française et polonaise.



Alain Touraine, dans son œuvre Après la crise (2010), puis dans La fin des sociétés (2013) a avancé que la société n’existait plus. Notre colloque a pour objectif de générer des réponses envisageables à la question suivante : est-ce qu’une société est possible après « la fin de la société » ? En plus de porter un nouveau regard sur les sociétés française et polonaise (et peut-être aussi sur d’autres sociétés européennes), l’évènement montrerait la littérature comme une source très riche d’inspirations sociologiques. L’échange intellectuel entre les critiques littéraires, les sociologues et les artistes serait l’occasion de mener une analyse approfondie sur les différentes représentations de la société et sur ses chances de persister. L'événement sera enrichi par une vidéo performance présentant les émotions de la vie collective.



Les propositions de toutes disciplines seront bienvenues (Littérature, Psychologie, Anthropologie, Sociologie, Histoire, Art…).



Les propositions de communication, d’une longueur d’environ 200-300 mots, sont à envoyer pour le 18 avril 2022 au plus tard au comité scientifique à l’adresse suivante : colloque.hormones@gmail.com, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique.



Les réponses seront données le 24 avril 2022.

Le colloque aura lieu du 5 au 6 mai 2022 à l’Académie polonaise des sciences à Paris (74 Rue Lauriston, 75116 Paris). La participation en ligne sera également possible.



Comité d’organisation :

Académie Polonaise des Sciences – Centre scientifique à Paris

Université Adam Mickiewicz à Poznań (Pologne)