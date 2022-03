Université de Strasbourg

Horizons contemporains : ouverture, partition, profondeur d’espaces dans les arts de la scène et de l’écran



Colloque international

Faculté des Arts – Université de Strasbourg

Du 27 au 30 juin 2022





Ce colloque international est proposé par le Département des Arts du spectacle et l’unité de recherche ACCRA (Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion Artistiques, UR 3402, Faculté des Arts) dans le cadre de l’IdEX de l’Université de Strasbourg.



Comité scientifique : Aude Astier (Université de Strasbourg), Guillaume Bourgois (Université Grenoble Alpes), Serge Cardinal (Université de Montréal), Aurélie Coulon (Université de Strasbourg), Sylvain Diaz (Université de Strasbourg), Antoine Gaudin (Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle), Marion Guyez (Université Grenoble Alpes), Céline Flécheux (Université Paris Diderot), Sophie Lécole Solnychkine (Université Toulouse – Jean-Jaurès), Stefan Kristensen (Université de Strasbourg), Jacopo Rasmi (Université Jean Monnet – St-Etienne), Guillaume Sintès (Université de Strasbourg), Benjamin Thomas (Université de Strasbourg), Thomas Voltzenlogel (Haute école des arts du Rhin).



Coordination : Aurélie Coulon (MCF en études théâtrales) et Benjamin Thomas (PR en études cinématographiques)



Calendrier :

Date limite d’envoi des propositions : 31 mars 2022

Réponse du comité scientifique : 25 avril 2022







Argumentaire

L’horizon est une notion fondamentalement polysémique, en usage dans des domaines aussi divers que l’architecture, la peinture, le paysage, l’astrophysique ou encore la géologie. Outre ces multiples sens, elle a pour singularité d’articuler des paradoxes, de « réuni[r] des contraires sans les dialectiser » (Flécheux, 2015, p. 15) : à la fois ligne et zone aux contours insaisissables, l’horizon marque autant l’interruption du champ visuel que son ouverture vers un ailleurs. Parmi les travaux qui se sont intéressés à sa double nature de limite perceptive et de seuil vers un au-delà de l’image, on peut citer notamment ceux de Michel Collot en littérature (Collot 1988a, 1988b, 1989) et ceux de Céline Flécheux, par ailleurs associée au présent projet, dans le champ de l’esthétique (Flécheux 2004, 2009, 2015). Ces études, consacrées à l’image littéraire et à l’image fixe, constituent un socle solide pour aborder les horizons en mouvement des arts de la scène et de l’écran et pour mieux identifier les formes et les modalités des horizons contemporains, qui seront explorés selon trois axes de travail :



1. Horizon/paysage. L’horizon sera étudié comme fragment, voire critère définitoire du paysage. Il s’agira d’envisager le paysage à l’aune de l’horizon, que ce soit à l’écran ou à la scène (espace dramatique, scénique, scénaristique, scénographique, sonore, ou lieu de créations in situ). Sachant que le champ ouvert par les images que l’on rattache au paysage doit être assez large, à quel degré faut-il que l’horizon soit sensible pour définir un paysage ? Seront sollicités des spécialistes du paysage et de son agencement comme Gilles Clément, ainsi que des chercheurs disposant des compétences nécessaires pour expliquer comment se forme l’horizon dans la nature (physique, astronomie, astrophysique).



2. Horizon/interface. L’horizon sera envisagé comme interface, organisant et/ou brouillant la délimitation du visible et de l’invisible. On interrogera les modalités et les fonctions de cette frontière incertaine en tenant compte de la diversité de ses représentations, qu’elles soient situées (ligne, cercle) ou qu’elles le rendent insaisissable (zone). Le développement d’une approche phénoménologique paraît à cet égard indispensable. On s’intéressera également aux enjeux techniques de la fabrique de l’horizon dans les arts de la scène et de l’écran, notamment par l’étude des pratiques en matière de scénographie, d’éclairage ou de création sonore et musicale, ainsi qu’à travers les usages de la vidéo sur les scènes intermédiales.



3. Horizon/anthropologie du regard. Au-delà des enjeux esthétiques relatifs à la fabrique des horizons contemporains, on se demandera en quoi ils sont révélateurs de manières de concevoir l’image (fixe ou en mouvement), mais aussi de visions du monde. L’horizon suppose en effet le regard d’un sujet, il se construit par rapport à un point de vue (Flécheux, 2015, p. 37) et ses représentations déterminent donc des modes de relation au monde dont la portée éthique doit être prise en compte. Les sens figurés du mot et ses usages en tant que métaphore temporelle relative au futur sont en cela révélateurs. L’objectif principal de cette recherche est donc d’élaborer une anthropologie du regard, dans le sillage méthodologique de l’iconologie et des études visuelles. Il ne s’agit donc pas uniquement d’identifier les modalités esthétiques des représentations de l’horizon, mais de comprendre ce que ces représentations disent de la construction du regard et du mode de relation au monde qu’elles reflètent.



Bibliographie préparatoire :

Modalités de soumission/de candidature :



Merci d’adresser votre proposition de communication avant le 31 mars 2022 aux deux adresses suivantes :



aurelie.coulon@unistra.fr



benjamin.thomas@unistra.fr



Les propositions de communication comporteront un titre, un résumé de 1500 signes maximum et un CV synthétique. Elles seront rédigées en français ou en anglais.

Les communications devront se faire exclusivement en français.

La durée des communications est fixée à 30 mn.

Une publication est envisagée.

Une réponse du comité vous sera adressée à partir du 25 avril 2022.