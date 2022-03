Château de Bussy-Rabutin

La Société des Amis de Bussy-Rabutin organise avec le soutien du CEREC (équipe Plurielles UR 24142) et du Château de Bussy-Rabutin une journée d'étude consacrée à l'anecdote, le 10 septembre 2022.



Véritable phénomène culturel au XVIIe siècle, l'anecdote est recherchée, recueillie, citée comme en témoignent les Historiettes de Tallemant des Réaux ou les Anecdotes de Florence d'Antoine Varillas. Elle se glisse partout : elle colore les Mémoires de Bussy Rabutin, de la Grande Mademoiselle, du cardinal de Retz, de Saint Simon, elle pimente les lettres de Mme de Sévigné, de la princesse Palatine, ou encore dans un autre registre, elle authentifie les témoignages judiciaires. Tous ces écrits ont recours à de petits récits brefs rapportant des faits, des particularités, destinés à piquer la curiosité, à amuser, mais aussi à montrer et prouver et, comme ils ne relatent que des Choses vues, lues ou entendues, ils sont dignes de confiance et font partie des régimes d'écriture de l'histoire.



L'anecdote quel que soit son objet est spectaculaire : elle séduit, circule, elle est mémorisée et racontée. Sa brièveté renforce son efficacité, aussi est-elle utilisée dans des projets variés : La voilà biographique, instructive, morale, chrétienne, historique, dramatique...



Les communcations pourront notamment s'intéresser à la présence, la forme, et la fonction de l'anecdote du XVIe à nos jours :



Dans les correspondances et les Mémoires - les problèmes de la circulation des anecdotes du passé dans les textes contemporains , ou du cercle social qui se dessine à travers les destinataires des anecdotes peuvent être posés;



- dans la construction des hagiographies (notamment celle de Jeanne de Chantal);



- dans la définition du rabutinage, du badinage ; dans son usage de la pointe, des realia



- dans l'élaboration d'une écriture de l'histoire...



La journée d'étude se tiendra au Château de Bussy-Rabutin le 10 septembre 2022.

Les communications seront publiées dans Rabutinages en décembre 2022.



Les propositions de communications ( titre et une quinzaine de lignes) sont à envoyer avant le 1er juin 2022 à myriam.tsimbidy@u-bordeaux-montaigne.fr