Hommage au Professeur Jacques Fame Ndongo. La parole sous toutes ses formes: hier aujourd'hui et demain

Hommage au Professeur Jacques Fame Ndongo

La Parole sous toutes ses formes: hier aujourd'hui et demain

.Coordinnateur du projet : Martin Paul Ango Medjo, Université de Yaoundé I

Ce projet donne l’occasion aux contributeurs d’explorer la parole sous toutes ses formes, dans toutes les sociétés, dans tous les domaines d’études : littéraire, scientifique, juridique, linguistique, politique, théologique, musicale, anthropologique, journalistique, sociologique, psychologique, mystique, etc., au-delà des époques, des espaces, des cultures, des traditions, des écoles, afin de montrer comment ces différentes approches analytiques l’envisagent.

Les articles pourront : montrer comment on pense la parole au regard des objets ; dire quelle est sa place par rapport aux autres modes d’expression ; montrer son usage aux lisières de l’esthétique ; dire ses limites, l’examiner dans les œuvres littéraires par l’étude du travail d’un auteur ou d’un critique ; interroger les problématiques de la parole ; l’explorer dans les arts, les sciences et les cultures en éclairant toutes les pratiques artistiques ; montrer comment les critiques se déploient dans la parole traditionnelle, moderne, contemporaine ou postmoderne, s’ouvrir à la radio, à la télévision et aux réseaux sociaux. L’objectif est de revisiter les avenues possibles de la parole dans un contexte interdisciplinaire.

PROPOSITIONS

L'appel à communication est ouvert aux différents champs d’études provenant de toutes les disciplines où l’usage de la parole est actif. Les propositions devront inclure le titre de la communication, affiliations universitaires et coordonnées sur ces questions et bien d’autres ; un résumé d’un maximum de 300 à 400 mots, suivi d’une courte notice biobibliographique. Les propositions devront être envoyées en pièce jointe en français et en anglais par courriel au Pr Martin Paul Ango Medjo (martinpaul.angomedjo@yahoo.fr).

Les articles devront strictement respecter le protocole de rédaction qui sera transmis aux auteurs des contributions retenues.

CALENDRIER

Date limite d’envoi des résumés : 30 août 2020

Date de retour des avis : 15 septembre 2020

Les articles complets sont attendus au plus tard le 30 novembre 2020

Les décisions du Comité scientifique seront transmises aux contributeurs avant le 15 décembre 2020

Date probable de publication de l’ouvrage: février 2021.