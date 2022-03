Oton de Grandson (v. 1340-1397) est à la fois le plus grand poète lyrique français de la fin du XIVesiècle et un chevalier dont les hauts faits appartiennent à l’histoire. Sa mort dans un des derniers grands duels judiciaires du Moyen Âge a en outre si bien marqué les esprits que le romantisme s’est emparé de sa figure qui est, aujourd’hui encore, l’une des plus populaires du légendaire suisse romand. Mais Oton est bien plus qu’un poète local. La présente étude a l’ambition d’éclairer à nouveaux frais toutes les facettes de ce personnage hors normes, des origines de sa puissante famille aux ultimes soubresauts de sa légende, dans une première partie historique ; puis, dans une seconde partie littéraire, en envisagent toutes les questions que soulèvent sa poésie : héritier d’une longue tradition, Oton innove en lançant la mode des poèmes de la Saint-Valentin et en popularisant le topos de « l’homme vêtu de noir ». Son influence fut en outre considérable sur la poésie anglaise et espagnole de son temps. Ces pages font ainsi revivre l’un des écrivains majeurs de la fin du Moyen Âge.

Table des matières

Avant-propos

Introduction

Le parangon des chevaliers poètes

Le premier poète suisse romand ?

I. Le Chevalier

Une grande famille

Les origines

Oton Ier

De Jacques à Guillaume le Grand

Une vie de chevalier

Premières années

Au service de l’Angleterre

Retour en Savoie

La mort du Comte Rouge

Accident ou assassinat ?

La vérité sur l’affaire Amédée VII

Les dernières années

Ultimes chevauchées

La reprise du procès

Le duel de Bourg-en-Bresse

Après le duel

Légende rose et légende noire

Les chroniqueurs

Les débuts de l’historiographie moderne

Du style troubadour au romantisme

Charles-Albert Cingria

Théâtre et musique

II. Le Poète

Le destin de l’œuvre

L’opinion des auteurs médiévaux

La redécouverte de l’œuvre poétique

Le texte

Manuscrits et imprimés

Constitution du corpus

Les formes poétiques

Les ballades

Les rondeaux et le virelai

Les lais

Les complaintes

Les poèmes à rimes plates

Le Livre Messire Ode

Linguistique et stylistique

La langue

La versification

Les figures

L’allégorie

La référentialité

Du statut des allusions

La dame d’Oton

Thèmes et enjeux d’une poétique

La Saint-Valentin

L’homme vêtu de noir

La réception ibérique d’Oton

La culture d’Oton

La place des femmes dans les poèmes d’Oton

Conclusion

Annexes

1 : Généalogie simplifiée des Grandson

2 : Tableau des rimes les plus fréquentes

3 : Plan du Livre Messire Ode

Bibliographie

