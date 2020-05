Histoire des Juifs et du judaïsme en Belgique : varia (Cahiers de la Mémoire contemporaine n°15)

La Fondation de la Mémoire contemporaine lance un appel à contributions pour son prochain numéro des Cahiers de la Mémoire contemporaine. La revue a pour mission de rassembler des analyses historiques, culturelles ou sociologiques sur l'histoire des Juifs en Belgique. Parmi les sujets traités dans ses pages : les différents mouvements migratoires vers ou de la Belgique, les structures d’aide sociale, les processus de socialisation, la Résistance juive, les enfants cachés, la vie religieuse, les relations avec Israël, la reconstruction de la vie juive après-guerre... Les Cahiers sont également ouverts à des présentations de sources, des recensions d'ouvrages, des réflexions méthodologiques ainsi que des éclairages biographiques. Des études sur des sujets adjacents peuvent également être acceptées.

Les Cahiers publient des articles originaux rédigés en français, néerlandais, anglais et allemand. Les propositions de contribution (max. 1.500 caractères) seront envoyées avant le 01/07/2020 à l’adresse info@fmc-seh.be. Elles seront soumises à l’approbation du comité scientifique de la revue.

Les Cahiers sont désormais publiés en double édition papier et électronique, sur la plateforme Openedition.org :

https://journals.openedition.org/cmc/

La Fondation de la Mémoire contemporaine (Bruxelles) est partenaire privilégiée du Centre interdisciplinaire d’Etudes des Religions et de la Laïcité (CIERL) de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et est reconnue comme Centre labellisé par le Conseil de la Transmission de la Mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le site Internet (http://www.fmc-seh.be) de la Fondation vous permettra de découvrir plus précisément ses activités.

*

History of Jews and Judaism in Belgium : varia (Cahiers de la Mémoire contemporaine n°15)

The Foundation of Contemporary Memory is soliciting original and unpublished contributions for the 15th issue of her peer-reviewed journal Cahiers de la Mémoire contemporaine. The Cahiers publishes historical, cultural or sociological analyses on the history of Jews in Belgium, as well as primary sources presentations, book reviews, methodological reflections and biographical portraits. Main subjects dealt with are : the various migration waves to or from Belgium, social structures, socialization processes, Jewish resistance, hidden children, religious life, relation with Israel, reconstruction of Jewish life in post-war Belgium... Articles on related topics may be accepted.

The Cahiers welcomes scientific articles written in French, Dutch, English and German. The proposals (max. 1500 characters) are to be sent before 01/07/2020 to info@fmc-seh.be. They will be submitted for approval to the scientific committee of the journal.

The Cahiers are now published in both paper and electronic versions. Cf. the Openedition.org platform:

https://journals.openedition.org/cmc/

The Foundation of Contemporary Memory (Brussels) is a partner of the Interdisciplinary Center for Studies of Religion and Secularism (Centre interdisciplinaire d’Études des Religions et de la Laïcité – CIERL) at the Free University of Brussels (ULB), and is acknowledged as an “Approved Center” by the Council for Memory Transmission of the Wallonia-Brussels Federation.

The Foundation's website http://www.fmc-seh.be will allow you to discover more precisely its activities.

*

Geschiedenis van Joden en jodendom in België: varia (Bijdragen tot de eigentijdse Herinnering n°15)

De redactie van de Bijdragen tot de Eigentijdse Herinering - Cahiers de la Mémoire contemporaine is voor haar volgende uitgave (nr 15) op zoek naar originele en ongepubliceerde artikels over de geschiedenis van Joden in België uit historisch, cultureel of sociologisch perspectief. De door het tijdschrift aangesneden onderwerpen zijn o.a.: de verschillende migratiegolven naar of vanuit België, de sociale hulpstructuren, de socialisatieprocessen, het Joods verzet, de verborgen kinderen, het religieuze leven, de relaties met Israël, de heropbouw van het Joodse leven na de oorlog. De Bijdragen schenken ook aandacht aan bronnenvoorstellingen, boekbesprekingen, methodologische aspecten en biografieën. Artikels over aanverwante onderwerpen kunnen ook in aanmerking komen voor publicatie.

De Bijdragen publiceren zowel artikels in het Nederlands, als in het Frans, Duits en Engels. Voorstellen voor een bijdrage (max. 1500 tekens) moeten vóór 01/07/2020 in digitaal formaat worden ingezonden op het mailadres info@fmc-seh.be. Deze worden vervolgens beoordeeld door het wetenschappelijk comité.

De Bijdragen worden nu gepubliceerd in zowel gedrukte als elektronische versie. Cf. het platform Openedition.org :

https://journals.openedition.org/cmc/

De Stichting voor de eigentijdse Herinnering, opgericht in 1994, is een geprivilegieerd partner van de Centre interdisciplinaire d’Etude des Relgions et de la Laïcité (CIERL) van de Université libre de Bruxelles (ULB), en werd erkend als Centre de Transmission de la Mémoire (Fédération Wallonie-Bruxelles).

Meer informatie over onze activiteiten en publicaties vindt u op onze website (http://www.fmc-seh.be).