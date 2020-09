Hippolyte-Jules Demolière, J. Chardon,

Lébao, ou Le Nègre, drame (1835, 1850),

présentation par Barbara T. Cooper.

Paris: L'Harmattan ("Autrement Mêmes), 2020.

Livre papier, EAN13 : 9782343213088 (21,5 €) ; Livre numérique,

EAN PDF : 9782140158339 (15,99 €)

Au XIXe siècle, deux pièces de théâtre portant le même titre sont écrites et jouées à Paris à quinze ans d'intervalle. Si le fond des deux pièces reste le même, la représentation des personnages change d'une version à l'autre du drame – surtout celle des personnages noirs.

Ont-ils droit à l'amour et au bonheur comme d'autres ? Sont-ils des « sauvages » qu'un Blanc peut contrôler ou manipuler comme bon lui semble, même s'ils sont libres ? Ressemblent-ils aux autres victimes du traître qui entend bouleverser l'ordre moral et social de la société ?

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Les auteurs de Lébao … … … … viii

L’année 1835 … … … … … x

La censure théâtrale en 1835 … … … xi

Résignation vs révolte : Marie vs Delahé … … xiv

Justice vs vengeance : Donald vs Lébao … … xvi

La réception de la pièce en 1835 … … … xix

Lébao en 1850 et 1853 … … … … xxi

Une pièce remaniée … … … … xxii

Rivalités et affrontements en France et au Brésil … xxiv

Crise et conséquences … … … … xxviii

Réception de la pièce et 1850 et en 1853 … … xxxii

Conclusion … … … … … xxxiii

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxxv

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE … … … xxxvii

LÉBAO, OU LE NÈGRE, drame-vaudeville en trois actes 1

Acte I … … … … … 5

Acte II … … … … … 23

Acte III … … … … … 39

LÉBAO, LE NÈGRE, drame en cinq actes et sept tableaux 51

Préface … … … … … 55

Acte I … … … … … 59

Acte II … … … … … 89

Acte III … … … … … 121

Acte IV … … … … … 139

Acte V … … … … … 151

APPENDICE … … … … … 169

ANNEXE : ÉCHOS ET COMPTES RENDUS … … 179

*

Dans la même collection :

Eugène Cormon et Auguste-Louis-Désiré Boulé, PAUL ET VIRGINIE, Drame en cinq actes et six tableaux (1841),

suivi de nombreux documents inédits.