Auguste Boulé et Eugène Cormon,

Paul et Virginie, drame en cinq actes et six tableaux (1841),

suivi de nombreux documents inédits.

Présentation de Barbara T. Cooper

L'Harmattan, collection "Autrement Mêmes", 2020.

EAN13 : 9782343196046.

Le Paul et Virginie de Boulé et Cormon est une adaptation scénique du célèbre roman de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre au même titre. Représenté dans une mise en scène qui profite pleinement des atouts spectaculaires du Théâtre de l’Ambigu-Comique et répond aux attentes des spectateurs qui fréquentaient cette salle, ce mélodrame de 1841 reprend des éléments de son hypotexte (texte-source) auquel sont ajoutés de nouveaux personnages et des développements qui jettent une nouvelle lumière sur la question de l’esclavage et sur la corruption des valeurs morales effectuée par l’argent et l’égoïsme.

Barbara T. Cooper est professeur émérite à l'Université de New Hampshire (U.S.A) et spécialiste du théâtre française du XIXe siècle.