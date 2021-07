Musique et surréalisme en France, d’Erik Satie à Pierre Boulez

Henri Gonnard

Préface de Caroline Potter

ISBN: 9782745355829

184 p.

35 €

Honoré Champion

PRÉSENTATION

Penser la musique à travers ses rapports problématiques avec le mouvement surréaliste, tel est le propos du présent ouvrage. Ce détour est une manière de « faire parler » un choix de compositions qu’il met par là à distance, le cas échéant, du néoclassicisme. Mais celles-ci contribuent inversement à montrer la fécondité d’une aventure de l’esprit qui, non contente de tirer son nom de la qualification donnée par Apollinaire à une œuvre dans laquelle la musique prend part – Parade (1917) d’Erik Satie –, est toujours agissante en tant que « centre et absence » du Marteau sans maître (1955) de Pierre Boulez et au-delà.

Rattaché à l’unité de recherche interdisciplinaire Interactions culturelles et discursives (ICD), Henri Gonnard enseigne la musicologie à l’université de Tours. Il a notamment dirigé et codirigé des ouvrages collectifs dont l’un en partenariat avec l’université espagnole de Grenade (2017) où il a été Visiting Professor. Chez Champion, il a publié La musique modale en France de Berlioz à Debussy (2000) et une Introduction à la musique tonale (2011, trad. en japonais en 2015).

