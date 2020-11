Helga Meise, Jean-Louis Haquette (dir.),

La confession et le texte licencieux.

Pratiques textuelles et éditoriales dans l'Europe du XVIIIe siècle,

Reims, Éditions et Presses universitaires de Reims, 2020.

ISBN : 9782374961200, 116 ppages, 15 €

Le présent volume se propose d'étudier dans une perspective comparatiste les pratiques textuelles mettant en scène la confession ou l’aveu, qui caractérisent un certain nombre de textes libertins, licencieux ou pornographiques du XVIIIe siècle, publiés en Angleterre, en Hollande, en France et dans les pays germanophones. Ce type d’énonciation, dans le contexte d’une publication imprimée, repose sur une tension entre l’intimité sexuelle et la diffusion collective par le livre: cette exhibition de l’intime est constitutive du plaisir visé par ce genre de textes, mais elle rencontre évidemment les normes sociales de la représentation littéraire. Parfois supprimée, souvent tolérée, cette littérature connaît une large diffusion européenne. Même si la lecture individuelle restaure un effet d’intimité, le passage par la sphère éditoriale publique joue donc un rôle dans l’architecture de ces récits. Trois aspects sont mis en valeur: le rôle que les textes réservent à la mise en scène des aveux et de la confession, l'impact des pratiques de contrôle par les autorités publiques, la réception et la circulation des textes auprès du lectorat.

Helga Meise est professeur de littérature allemande, Jean-Louis Haquette est professeur de littérature comparée, tous deux à l’Université de Reims Champagne Ardenne.