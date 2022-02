Le travail du care a été rendu plus visible par la pandémie. Mais connaissons-nous vraiment ces travailleurs. ses et la diversité de leurs expériences, pratiques et conditions de travail ? Dans cet ouvrage, Helena Hirata, sociologue de renommée internationale et directrice de recherches émérite au CNRS, explique de manière pédagogique et vivante les théories du care. La comparaison des trajectoires des travailleurs.ses et des politiques de soin en France, au Japon et au Brésil permet de comprendre les configurations différentes des rapports sociaux de sexe, de classe et de race dont dépendent la dévalorisation du travail de care.

L’ouvrage est précédé d’une préface d’Evelyn Nakano Glenn, chercheuse pionnière et internationalement reconnue au sein des études du care.

*

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"L’antithèse de l’indifférence", par Natacha Borgeaud-Garciandía (en ligne le 23 février 2022)



À la fois travail et rapport social, le care recouvre toute une panoplie de réalités diverses et d’activités souvent précaires. H. Hirata pose sur cette notion polysémique un regard de sociologue, aigu et sans concession.