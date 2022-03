La revue A contrario consacre un sommaire à "Haïti : les vies à pied d’œuvre", en réunissant des auteur·e·s haïtien·ne·s et non haïtien·ne·s, des femmes et des hommes, des jeunes et des aîné·e·s, pour tenter de "penser ensemble ce qui remet, malgré tout, les vies à pied d’œuvre dans un contexte souvent contraire au désir d’avancer". Plutôt que de regarder Haïti de loin ou de haut, comme les médias nous incitent à le faire, il s'agit ici proposer un regard de près, depuis le bas, sur des fragments de réalités quotidiennes qui passent souvent totalement inaperçus, et qui sont pourtant si importants lorsqu’on cherche à saisir un tant soit peu ce qui se joue dans la réalité quotidienne. Et redevenir pleinement sensibles aux manières infinies avec lesquelles les enfants, les femmes et les hommes répondent de ce qui leur arrive et naviguent dans les méandres de la vie quotidienne.