Charles Ward est un jeune étudiant passionné d’histoire et de généalogie. Au fil de ses recherches, il découvre qu’il est le descendant du sorcier Joseph Curwen, disparu depuis cent cinquante ans. Pour Charles et ses proches, cette découverte marque le début du chemin vers les affres de la folie, quand sorcellerie, vampirisme et torture émergent des vieilles correspondances retrouvées. Mais le passé est-il vraiment révolu et les morts trépassés ?

Œuvre phare de Lovecraft, L’Affaire Charles Dexter Ward est son unique roman. Ce texte intrigant, effrayant, étouffant, nous conte la folie d’un homme qui perd peu à peu pied face aux révélations troublantes concernant son ancêtre.

*

Pour la première fois en France, l’intégrale de l’œuvre de fiction de Lovecraft est publiée dans une traduction unifiée, réalisée par David Camus, qui a consacré dix ans à ce chantier.

Cette édition en sept tomes est complétée d’un large choix d’essais, de correspondances, de poésies et de textes révisés par l’écrivain, de cartes en couleur, ainsi que d’études et de très nombreuses notes par les meilleurs experts de l’œuvre.

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) occupe une place singulière dans la littérature. Créateur entièrement dévoué à son œuvre, peu publié de son vivant, référence majeure pour beaucoup d’artistes avec sa cosmogonie imaginaire, peuplée de créatures monstrueuses au statut quasi divin, il devint l’un des fondateurs du fantastique de notre époque.

Lovecraft s’est efforcé de dévoiler une réalité indicible, terrifiante par sa cohérence, un univers mythologique fait de mystère et d’épouvante, dont le Necronomicon, livre imaginaire et maudit, est l’ouvrage de référence.