Hisaki Matsuura,

André Breton et la topologie du texte

Hermann, 2021

Paru le 21/07/2021

ISBN : 9791037008930 — 206 p.

Collection : Echanges littéraires

André Breton et la topologie du texte, ouvrage que son auteur considère comme le point de départ de sa carrière d’écrivain, est ici publié en français pour la première fois. Outre l'attention portée aux études surréalistes elles-mêmes, cet écrit est un cas significatif de l’introduction au Japon, dans les années 1970, de la théorie française. Il représente un épisode de l’histoire littéraire des années 1960-1980, née des rencontres culturelles entre deux pays, et est aussi un témoignage de la francophilie nippone à l’âge d’or de la French theory. Le propos sur Breton ici développé est un fils rouge dans l'œuvre de Matsuura.

Déconstruire la « lecture idéologique » l’a en effet conduit à dévier de la route de chercheur académique pour construire des œuvres poétiques ou romanesques, créer des objets littéraires qui aient un poids, un toucher, une saveur, une odeur – tout ce qui est irréductible aux idées ready-made, aux sujets et aux comptes rendus classiques des analyses critiques.

Hisaki Matsuura, né à Tokyo en 1954, est un grand nom de la littérature japonaise moderne. Il est également critique de cinéma, professeur émérite de l’Université de Tokyo, traducteur et poète. Ses domaines privilégiés de recherches sont la poésie française des XIXe et XXe siècles (Valéry, le surréalisme), la poésie japonaise moderne, l’histoire et la théorie du cinéma, la théorie de l’image et de la représentation. Son œuvre conséquente a été récompensée par de nombreux prix. Il est notamment l'auteur de : Le Calligraphe, paru en 2020 en français.

