Hélène Machinal, Posthumains en série. Les détectives du futur

Tours : Presses universitaires François-Rabelais, coll. "Sérial", 2020.

EAN 9782869067370 — 389 p. — 28 EUR.

Depuis les années 2000, la fiction s'est peuplée de créatures artificielles et d'humains augmentés, de mondes virtuels ou parallèles, d'intelligences artificielles et de mondes postcataclysmiques qui renouvellent les questionnements sur l'identité humaine. Avec l'avènement des séries à narration complexe, la fiction explore à l'écran les possibles devenirs de l'humain. En s'appuyant sur des séries qui hybrident science-fiction et récit policier, ce livre étudie les représentations du posthumain à l'écran.

De Fringe à Westworld, de Person of Interest à Sense8, Mr Robot ou The Expanse, des héros faisant office de détectives du futur croisent androïdes, cyborgs, robots et clones dans des séries télévisées qui nous interrogent sur l'avenir de l'être humain.