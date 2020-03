Une critique de la création et autres essais

Henri Godard

Du Lérot éditeur, 2020.

136 p.

18,96 €

ISBN: 978-2-35548-146-8

Le travail qu’Henri Godard a réalisé sur Céline l’a amené à tenter de définir ce que pourrait être une critique de la création qui, au lieu des déterminismes décelés par une critique inspirée par les sciences humaines ou des points d’accroche d’une possible déconstruction, chercherait au contraire à mettre au jour les éléments d’une intention consciente de création artistique. Ce même travail conduisait en même temps à une réflexion sur des sujets tels que la prose et la fiction – la nature de celle-ci et le rôle qu’elle a si longtemps tenu dans le roman avant d’être remise en question, au XXe siècle, dans toute une ligne du roman français. Ce sont ces réflexions que développent les textes de ce recueil.