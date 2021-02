H. G. Wells, De l'amour. Nouvelles et romans

Trad. de l'anglais par Henry-D. Davray, Laura El Makki, B. Kozakiewicz, Dominique Nive et Céline Prest.

Édition de Laura El Makki

Collection Quarto, Gallimard, 2021

*

1024 p.

ISBN : 9782072849442 -

26 EUR

*

DESCRIPTION

Auteur de célèbres romans d’anticipation (La Machine à explorer le temps, La Guerre des mondes, L’Île du docteur Moreau…), voix dominante de son temps, l’écrivain britannique H. G. Wells (1866-1946) a porté tout au long de sa carrière un regard acéré sur le monde d’alors. Au cœur d’une oeuvre foisonnante dominée par ses spectaculaires scientific romances, l’amour occupe une place insoupçonnée.

Biologiste de formation, Wells étonne en décryptant les emballements du cœur et du corps, contre une société qu’il juge corsetée, gouvernée par des conventions, contre le mariage. Pleines d’humour, ses fictions empreintes d’une virulente critique sociale, donnent à lire un auteur qui, inspiré de ses propres extravagances sentimentales et sexuelles, se rit des couples mal assortis, applaudit à l’aventure et s’intéresse à l’émancipation féminine. Pour lui, aimer n’est pas un engagement, c’est un acte de liberté.

Cette édition Quarto propose de découvrir ce continent inconnu de l’œuvre de Wells, au travers d’un choix de nouvelles et de romans – comiques, politiques, fantastiques ou d’inspiration autobiographique. En appendice, des extraits inédits d’un Post-scriptum à sa Tentative d’autobiographie, sorte de confession d’un amoureux fluctuant, font écho aux textes de fiction et brossent le portrait d’un homme complexe, en quête d’un idéal qui s’esquive, en quête de son « Ombre-Amoureuse ».

Voir le site de l'éditeur...