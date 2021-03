Hélène Aji et Agnès Derail (éd.), Ashbery hors cadre

Collection Actes de la recherche à l'ENS n°32.

136 p.

EAN 9782728807291

10,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Que voit-on dans le miroir aux sorcières ? Quelles sont les images insoupçonnées qui s’y discernent par-delà le cadre conventionnel d’une perspective normée ? Dans la courbure du miroir, on est tenté de repérer les formes connues et d’en restaurer la géométrie familière. Plus complexe est la démarche, commune aux textes de ce recueil, qui consiste à traquer le supplément de connaissance et de vision que le poème au miroir convexe permet d’inclure – ce hors-cadre poétique qui ne doit pas rester relégué dans le non-vu, le non-dit, le non-lu. La tentation révélatoire donne lieu, chez John Ashbery, à une poésie dont la difficulté tient à sa volonté d’embrassement total d’un réel contre-intuitif. Ses poèmes se donnent tous à lire au miroir convexe, tangentiel et déviant, dans la courbure d’un espace-temps qui est autant celui de la science que celui, océanique, des « dangereux rêves de la mer ».

Sommaire :

Avant-propos

Hélène AJI et Agnès DERAIL

Autoportrait dans un miroir convexe de John Ashbery : la désagrégation au programme

Olivier BROSSARD

Papiers peints et fonds sonores : John Ashbery ou l’art de la platitude

Aurore CLAVIER

« Ideas about thoughts ». Les formes de l’abstraction dans Self-Portrait in a Convex Mirror de John Ashbery

Clément OUDART

The Mysteries of the Known Object. Contemporary Art Strategies in John Ashbery’s “Self-Portrait in a Convex Mirror”

David RECKFORD

Storytelling in John Ashbery’s Self-Portrait in a Convex Mirror

Fiona McMAHON

“Is Anything Central?”: Politics in Self-Portrait in a Convex Mirror

Antonia RIGAUD

Bibliographie des ouvrages cités relatifs à John Ashbery

Hélène Aji est professeur de littérature américaine, directrice du Centre d’études anglophones (CREA, université Paris Nanterre), déléguée élue à la Modern Language Association en charge des chercheurs hors États-Unis et Canada et présidente de la Société d’études modernistes (SEM). Elle est l’auteur de plusieurs articles sur la poésie américaine moderniste et contemporaine, ainsi que de trois ouvrages : Ezra Pound et William Carlos Williams. Pour une poétique américaine (L’Harmattan, 2001), William Carlos Williams. Un plan d’action (Belin, 2004) et Ford Madox Ford’s The Good Soldier (Armand Colin, 2005). À Nanterre, elle copilote le projet de recherche « Literature Matters ».

Agnès Derail est maître de conférences à l’ENS et membre de l’équipe VALE à Sorbonne Université. Elle a publié plusieurs études sur la littérature américaine du long xixesiècle. Auteure de Moby Dick. Allures du corps (Rue d’Ulm, 2000), elle a cotraduit et coprésenté les Histoires de Pat Hobby de Fitzgerald dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (Gallimard, 2012). Elle a codirigé Puritains d’Amérique, prestige et déclin d’une théocratie (Rue d’Ulm, 2016). En 2019, elle a coédité un recueil collectif, Whitman, feuille à feuille (Rue d’Ulm, 2019), ainsi qu’un volume consacré à The Confidence-Man de Melville, Les Fictions de la confiance (Presses universitaires de Nanterre, 2019).

Les contributeurs :

Olivier Brossard (université Gustave-Eiffel Paris-Est IUF), Aurore Clavier (université de Lille), Fiona McMahon (université Paul-Valéry Montpellier 3), Clément Oudart (Sorbonne Université), David Reckford (Université Paris Nanterre) et Antonia Rigaud (université Sorbonne Nouvelle, LARCA UMR 8225).