Paris

(Colloque)



Guy Gilles - « Je croyais que la vie était un poème »





Le 1er novembre 1972 sortait sur les écrans Absences répétées réalisé par Guy Gilles (prix Jean Vigo en 1973), qui malgré une sortie confidentielle retint l’attention d’éminents critiques de l’époque. Ainsi Pierre Billard notait le caractère singulier du film « à la fois moderne et désuet, naturel et sophistiqué (…) c’est si rare un film où l’on découvre du jamais vu » écrivait-il tandis que Jean-Louis Bory en louait les qualités poétiques et plastiques en la qualifiant de « symphonie pointilliste ».



Des cinéastes comme Lionel Soukaz, Alain Raoust, Yann Gonzalez, confient avoir été profondément marqués par la découverte de ce film, Yann Gonzalez lui rendant un hommage manifeste dans Un couteau dans le coeur (2018) en reprenant la chanson « Absences répétées » signée Jeanne Moreau. À l’heure donc où nous approchons du cinquantenaire de ce film, il apparait important de le mettre à l’honneur et plus largement son auteur, Guy Gilles, dont l’oeuvre ne cesse de passionner, d’interroger et de soulever des problématiques contemporaines.



Ainsi divers axes pourront être questionné, tout d’abord d’un point de vue contextuel, Guy Gilles faisant ses premiers films en Algérie avant l’indépendance, arrivant ensuite à Paris en pleine Nouvelle Vague, il a été sensible très tôt aux désillusions de la jeunesse post-68, avant de vivre les années SIDA. Aussi, l’exploration des oeuvres réalisées pour le cinéma ou pour la télévision, son travail de photographe, éclairant et révélateur, son rapport aux acteurs/actrices entre « modernité » et « nostalgie », l’utilisation des chansons, des musiques de son cousin et compositeur Jean-Pierre Stora, son approche d’oeuvres littéraires, comme La Recherche de Proust ou les romans de Jean Genet pourront faire l’objet d’études lors de ces deux jours de colloque.



Comité scientifique

Université Paris 8 : Nicolas Droin, Mélanie Forret, Prosper Hillairet, Garance Rigoni, Jennifer Verraes.

Université d’Édimbourg : Marion Schmid.

Ainsi que Gaël Lépingle, cinéaste et Marcos Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma.

Projet soutenu par le laboratoire ESTCA et l’Université Paris 8.



Les propositions (300 mots env.), accompagnées d’une courte biographie, sont à envoyées à :

melanieforret02@univ-paris8.fr

Date limite le 4 avril 2022.

Date manifestation (colloque et rétrospective): Paris octobre 2022 (dates à déterminer).