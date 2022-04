Le carnet consacré aux études dumasiennes a pour ambition de fédérer l’ensemble des chercheurs qui s’intéressent à Alexandre Dumas, groupe dont les activités s’articulent avec celles, davantage tournées vers le grand public, de la Société des Amis d’Alexandre Dumas (SAAD).

Outre une liste de diffusion correspondant aux membres de ce groupe, un carnet de recherche en ligne « Hypothèses » permet de présenter l’actualité de la recherche dumasienne (colloques et autres manifestations scientifiques, parutions, soutenances de thèses…) et de recenser l’ensemble des ouvrages et articles critiques consacrés à Dumas. Des rencontres régulières et des journées d’étude pourront également être organisées dans le cadre de ce groupe, auquel nous souhaitons donner un statut institutionnel en l’adossant aux équipes de recherche normandes CÉRÉdI (Rouen) et Laslar (Caen).

Ce carnet Hypothèses sera animé par Julie Anselmini (Université de Caen) et Sylvain Ledda (Université de Rouen). Il s’adresse principalement à un public de chercheurs en littérature française et en histoire culturelle.

https://etudesdumas.hypotheses.org